Humanidades no IFMS? Temos sim, senhora!

A educação é, sem dúvida, uma das ferramentas mais transformadoras da sociedade. No Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPI) tem se destacado por seu papel de vanguarda na promoção da inclusão, equidade e inovação, com um foco particular na área das Humanidades. As ações da PROPI vão muito além da simples formação acadêmica, oferecendo um caminho prático e significativo para transformar a educação e a sociedade, de modo a valorizar a diversidade em suas múltiplas formas.

Uma das frentes de atuação da PROPI é o incentivo à participação de meninas e mulheres na ciência. Historicamente, as mulheres têm sido sub-representadas em muitas áreas científicas, e o IFMS tem atuado para reverter esse cenário com projetos inovadores que destacam a contribuição feminina na ciência. Um desses projetos inclui a criação de materiais pedagógicos que narram a trajetória de cientistas mulheres, proporcionando modelos inspiradores para as novas gerações. Essas iniciativas são importantes, pois mostram que a representação importa. Quando meninas podem se ver refletidas em figuras de sucesso, tornam-se mais propensas a seguir o mesmo caminho, incentivadas pela visibilidade de histórias que, de outra forma, poderiam ser negligenciadas.

No âmbito da pós-graduação, a PROPI se destaca pela oferta de cursos que dialogam com a diversidade e a inclusão, como a especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Oferecido no campus de Nova Andradina, esse curso prepara os profissionais para lidar com questões do racismo estrutural no Brasil, uma realidade profunda e complexa que requer uma abordagem prática e teórica. Mais do que simplesmente fornecer conteúdo acadêmico, essa formação capacita os educadores a desenvolver práticas pedagógicas que valorizam as culturas negras e indígenas, ajudando a combater a discriminação racial dentro das escolas e na sociedade.

O curso vai além das discussões teóricas ao proporcionar uma formação que capacita os alunos a atuar diretamente nas suas comunidades. Em regiões como Mato Grosso do Sul, onde há uma presença significativa de populações indígenas e afrodescendentes, essa formação é particularmente relevante, pois oferece aos educadores as ferramentas necessárias para transformar a realidade local e promover um ambiente educacional mais justo e inclusivo.

Contamos também com o curso de especialização de Ensino em Humanidades e Linguagens, na modalidade EaD, ofertado pelo campus de Dourados, que visa uma formação pedagógica consistente e com domínio dos aspectos teóricos e metodológicos das disciplinas da área de Ciências Humanas e Linguagens, que possa contribuir para a promoção de práticas interdisciplinares de ensino-aprendizagem, sendo um fator de renovação nas redes de ensino básico.

Além disso, será ofertada em 2025, na modalidade à distância, para ampliar o acesso, a especialização em Educação, Diversidade e Inclusão Social, abordando uma ampla gama de temas, como questões de gênero, diversidade étnico-racial, orientação sexual e inclusão de pessoas com deficiência. É uma formação essencial para garantir que os educadores possam lidar com a diversidade em suas salas de aula e promover uma educação que respeite e valorize as diferenças. Em um país marcado por profundas desigualdades sociais, essa capacitação torna-se indispensável para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Essas iniciativas são sustentadas por investimento contínuo em pesquisa e inovação, garantindo recursos para que professores e alunos tenham as ferramentas necessárias para enfrentar um mundo em constante mudança. As ações do IFMS são, portanto, fundamentais para promover uma educação inclusiva e inovadora, impactando não apenas alunos e professores, mas também as comunidades, construindo uma sociedade onde a educação é um direito de todos e uma ferramenta poderosa para a igualdade e a justiça social.

Edvanio Chagas é Doutor em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UFGD e Pro-reitor de Pesquisa, Inovação e pós-graduação do IFMS. E-mail: [email protected]

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.

