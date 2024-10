Se votações fossem hoje, Adriane seria eleita com 8,2% de vantagem, aponta pesquisa

Prefeita tem 46,55% de intenções de votos contra 37,35 de Rose Modesto

A última pesquisa do Instituto Ômega nestas Eleições Municipais 2024 foi divulgada nessa quinta-feira (24), e mostra a preferência do eleitorado para Adriane Lopes (PP), que abre vantagem de 8,2% em cima de sua adversária, Rose Modesto (União Brasil), que aparece em segundo lugar no levantamento que já aponta a prefeita reeleita.

Na pesquisa estimulada, a liderança é da candidatura de Adriane com a Dra. Camilla (Avante) completando a chapa, com 46,55% das intenções de votos. Já a ex-deputada federal, Rose Modesto vem atrás, com 37,35%. Nas duas pesquisas anteriores, os percentuais foram 48,30% e 38,80%/49% e 36,90% para as candidatas, respectivamente. Além disso, 10,40% não sabem ou não responderam, enquanto 5,70% votarão brancos ou nulos.

Já com relação a definição deste cenário, segundo os dados do Instituto Ômega, 76,75% informaram que sim, estão como o voto definido. Apenas 11% afirmaram que ainda podem mudar de ideia.

Perfil do eleitorado

O levantamento do Instituto do Instituto Ômega traz ainda o perfil do eleitoral de Campo Grande após ouvir duas mil pessoas. A pesquisa aponta que maioria dos eleitores de Adriane Lopes (PP) é composto por pessoas com ensino superior completo/incompleto (14,40%) seguido de 14,30% com ensino médio completo.

Já com relação a renda, a maioria do eleitorado (17,10%) que diz votar em Adriane, recebe de 2 a 5 salários-mínimos. Em questão de gênero e idade, a prefeita é favorita entre mulheres de 45 a 59 anos.

Quem tem preferência por Rose Modesto são 11,45% das pessoas com ensino superior completo/incompleto e 9,75% que tem graduação completa no ensino médio. Do eleitorado, a maioria (14,10%) também são trabalhadores que recebem de 2 a 5 salários-mínimos (R$ 2.814 a R$ 7.060). O grupo de 45 a 59 anos formam sua maior base eleitoral.

A pesquisa ouviu 2.000 moradores das sete regiões urbanas de Campo Grande com 16 anos ou mais, entre os dias 19 a 23 de outubro. O levantamento com intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima de 2,2% para mais ou para menos, foi registrado junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-09613/2024.

Segundo turno na liderança

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) encerrou o registro de pesquisas eleitorais no último dia 21 de outubro. Desde o fim do 1° turno após votações do dia 6 e início das campanhas, o Instituto Ômega divulgou três pesquisas de intenções de votos, em todas, a prefeita Adriane Lopes (PP), manteve a ‘dianteira’, assim como mostrou levantamentos anteriores ao pleito.

Na primeira pesquisa do Instituto Ômega após o 1° turno, feita nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2024, Adriane Lopes (PP), aparece a frente da adversária, Rose Modesto (União Brasil). A prefeita tinha 48,30% das escolhas dos entrevistados, enquanto a ex-deputada federal tinha 38,80%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° MS-06612/2024.

Em uma segunda pesquisa do Instituto Ômega, a candidata Adriane Lopes (PP), apresentou crescimento de 0,60% na preferência do eleitorado, se comparado ao primeiro levantamento, enquanto Rose Modesto (União Brasil) registrou queda de 1,9%.

Segundo dados da pesquisa estimulada, Adriane Lopes (PP), aparecia a frente da adversária com 49% dos votos. Rose Modesto registrava 36,90%. Levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o n° MS-05815/2024.

Por Carol Chaves

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram