Corumbá e Ladário celebram chegada da chuva e Campo Grande amanhece sob fumaça de queimadas no Pantanal

A quinta-feira (8) amanheceu sob uma densa camada de fumaça proveniente das queimadas em Corumbá, localizada a mais de 400 km de distância. A fumaça, que tomou conta da cidade, é um lembrete visível da gravidade das queimadas que têm assolado o Pantanal este ano.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma massa de ar frio já está presente na região sul do Mato Grosso do Sul e começa a derrubar as temperaturas no Estado. Ponta Porã, por exemplo, registrou 16ºC nesta manhã, com previsão de mínima de 6ºC na sexta-feira e 2ºC no sábado. Amambai, na fronteira com a Bolívia, deve enfrentar temperaturas semelhantes.

O meteorologista do Cemtec, Vinicius Sperling, explicou que o cenário visto em Campo Grande nesta quinta-feira é de fumaça com nuvens, devido a aproximação da frente fria, que mudou a direção dos ventos e transportou fumaça da região do Pantanal para a Capital. ” Diferente da neblina do frio, que é uma névoa úmida, a neblina da fumaça apresenta esse tom mais alaranjado que percebemos hoje.”

A chegada de uma frente fria, com possibilidade de chuva, traz esperança de amenizar a situação. Leitores encaminharam para a reportagem de O Estado, vídeo de um incêndio na região, confira!

Em Campo Grande, a temperatura registrou 22ºC nesta manhã e não deve passar dos 25ºC ao longo do dia. A expectativa é que os termômetros caiam bruscamente durante a madrugada, atingindo 12ºC. No sábado, a mínima prevista é de 4ºC, com máxima de 20ºC, enquanto no domingo a cidade deve amanhecer com 8ºC e alcançar até 24ºC.

A quinta-feira, não poderia ter começado melhor em Corumbá e Ladário. Após pelo menos três meses de tempo seco, voltou a chover nas cidades onde os moradores, desde junho, convivem com a densa fumaça das queimadas urbanas e no Pantanal, que encobriam toda a região.

A “abençoada chuva”, começou na madrugada e continua nesta manhã. A umidade relativa do ar subiu para 80 por cento e os termômetros registram 21 graus Celsius. Ontem, quarta-feira, a temperatura chegou aos 34ºC e a umidade do ar teve mínima de 14%. Ainda de acordo como meteorologista, a última atualização do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registrava 20 mm de acumulado de chuva na região, nas últimas 24h.

O avanço da frente fria deve favorecer a formação de nebulosidade, com potencial para chuvas e tempestades. Esse cenário é impulsionado pelo deslocamento de cavados e pelo intenso transporte de calor e umidade, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado, atingindo também partes do Pantanal.

As máximas para esta quinta-feira variam bastante: Ponta Porã e Porto Murtinho não devem passar de 16ºC, Bonito chega a 18ºC, Naviraí marca 19ºC, e Dourados e Corumbá alcançam 20ºC. Em Maracaju e Ivinhema, a previsão é de 22ºC, enquanto Aquidauana pode registrar até 23ºC. Por outro lado, Três Lagoas, Coxim e Paranaíba terão temperaturas significativamente mais altas, com máximas de 31ºC, 32ºC e 34ºC, respectivamente.

A sexta-feira deve começar ainda mais fria, especialmente nas regiões sul e de fronteira: Sete Quedas e Paranhos registram mínima de 6ºC, Amambai 7ºC, Dourados 9ºC, Bonito e Maracaju 10ºC, Porto Murtinho 11ºC, e Corumbá 12ºC. Três Lagoas, localizada no leste do estado, terá uma manhã um pouco mais amena, com mínima de 16ºC.

Com a chegada da frente fria, espera-se que as condições climáticas ajudem a reduzir a poluição causada pela fumaça, trazendo alívio para a população e melhorando a qualidade do ar na capital e em outras regiões do Mato Grosso do Sul.

Com informações do Cemtec

