Maicon Nogueira cotado para substituir Ovando na chapa com Adriane Lopes

Maicon Nogueira é um dos nomes cotados para ser o candidato a vice-prefeito, caso o deputado federal Luiz Ovando não possa ser o candidato na chapa que tem a prefeita Adriane Lopes concorrendo à reeleição. O parlamentar federal está tendo a sua candidatura contestada, uma vez que permaneceu no ar em um programa que apresenta na TVE, após o dia 30 de junho e isso é proibido pela Legislação Eleitoral, que determina que nenhum candidato possa comandar programas em emissoras de rádio e TV após a data.

“Fico muito feliz em ter meu nome lembrado, mas ressalto que ainda não recebi nenhum convite por parte da prefeita Adriane Lopes e caso isso venha a acontecer vou consultar a senadora Tereza Cristina, presidente do meu partido, o PP e a minha família antes de tomar uma decisão”. Foi que afirmou Marcon Nogueira, que já ocupou o cargo de secretário da Juventude na Prefeitura de Campo Grande, na Administração de Adriane Lopes e na eleição de 2020, concorreu a vereador pelo MDB e ficou como suplente.

Maicon ressaltou que, por enquanto, vai continuar com seu projeto de disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, enquanto espera pelo desenrolar dos acontecimentos.

Por Laureano Secundo

