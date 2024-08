Grupo Parlamentar Brasil-China fortalece relações e promove desenvolvimento

Senador vê futuro próspero para as relações Brasil-China, com a conclusão da Rota Bioceânica

Sob a liderança do senador Nelsinho Trad, o Grupo Parlamentar Brasil-China, criado pelo Senado Federal, tem se destacado pela promoção de uma relação diplomática e comercial cada vez mais harmoniosa e proveitosa entre os dois países. A China, maior parceira comercial do Brasil, tem sido um foco constante de atenção e esforço do grupo, que busca continuamente estreitar os laços e fomentar novas oportunidades de negócios.

De acordo com o senador Nelsinho Trad, o principal objetivo do Grupo Parlamentar Brasil-China é harmonizar as relações diplomáticas entre os dois países, criando um ambiente propício para o crescimento dos negócios. “Os negócios só acontecem se você tem um bom relacionamento diplomático entre um país e outro”, afirmou o senador. Ele destaca a importância dessa missão, assumida com zelo após a sucessão do ex-senador Roberto Rocha, do Maranhão, que até hoje é muito bem lembrado pela comunidade chinesa.“Entendo isso como uma missão da nossa parte, de harmonizar cada vez mais, a relação diplomática, porque atrás dela, vem a relação comercial”.

Ações e Conquistas

Entre as diversas ações realizadas e promovidas pelo GP Brasil-China, Nelsinho destaca a sessão de homenagem aos 50 anos de relações entre Brasil e China, a ser realizada no Congresso Nacional em 15 de agosto. Além disso, o senador mencionou a importância do Dia da Imigração Chinesa, celebrado na mesma data, e ressaltou a evolução significativa da parceria entre os dois países nas últimas duas décadas.

“Nos últimos 20 anos, a evolução da conquista do mercado por parte do governo chinês em cima do governo brasileiro foi algo que saiu de cerca de 10% e hoje, está batendo 90%. É impressionante a agressividade de busca de negócios que o governo chinês tem. E, para nós de Mato Grosso do Sul, é bom, porque nós temos aqui a oportunidade para o agronegócio, que para eles é muito importante e vamos ter uma oportunidade melhor ainda, que é a Rota Bioceânica, barateando o custo do produto e diminuindo a distância para fazer chegar até lá, aquilo que precisa”, explicou.

Rota Bioceânica

Um dos projetos mais promissores mencionados pelo senador Nelsinho Trad é a Rota Bioceânica, que promete revolucionar a logística e o comércio entre Brasil e China, passando por Paraguai, Argentina e Chile. Mato Grosso do Sul, Estado representado pelo senador, está estrategicamente posicionado para se beneficiar dessa rota. “Nós vamos dar um salto de perspectiva econômica a partir do instante que isso estiver pronto”, disse ele, destacando os investimentos já realizados, como os 90 milhões de dólares aportados pela Itaipu Binacional para a construção da ponte que ligará Porto Murtinho no Estado a Carmelo Peralta, no Paraguai.

O senador frisou que com a chegada da Rota Bioceânica , não existe outro caminho aos municípios sul-mato-grossenses, que não seja de investimento pesado na infraestrutura e no desenvolvimento. “Uma coisa puxa a outra. A partir do momento que você fizer o traçado rodoviário e ele estiver pronto, com certeza as cidades por onde ele passar vão se organizar. Não tem como não se organizar, porque vai aumentar o volume de tráfico, vai ter mais gente que vai parar na cidade para fazer um lanche, para fazer uma dormida. Então, todo o traçado das cidades de Mato Grosso do Sul, que já estão identificadas, terão que se organizar através dos seus prefeitos para receber a Rota Bioceânica. E eu digo isso com muita propriedade, porque rotas similares a essa que aconteceram em outros países, todas as cidades do entorno se desenvolveram e acompanharam o desenvolvimento. E não é só na questão logística. Se você tiver no caminho dessas cidades algum local turístico, dá para explorar esse ponto turístico. Se você tiver no caminho dessas cidades, universidades, dá para você fazer intercâmbios universitários. Então, a Rota Bioceânica, que passa por quatro países [Paraguai, Brasil, Argentina e Chile] vai estreitar a cooperação deles em diversas áreas, logística, turística e educação”, declarou Nelsinho Trad, que complementou ainda, “costumo apelidar essa época como o novo canal do Panamá no Pantanal. Nós vamos dar um salto de perspectiva econômica a partir do instante que isso estiver pronto.”

Expectativas Futuras

O senador Nelsinho Trad vê um futuro próspero para as relações Brasil-China, especialmente com a conclusão da Rota Bioceânica. A redução significativa de custos e tempo de transporte deve atrair ainda mais investimentos chineses. “Nosso relacionamento vai ficar cada vez consolidado. A partir do momento que você oportunizar ao governo chinês um caminho mais perto, com uma distância reduzida em 8 mil quilômetros, marítima e tempo de viagem em 14 dias de viagem, para chegar ao produto lá, sendo 40% do barateamento do frete, com certeza o governo chinês vai fomentar cada vez mais essa parceria”, avalia.

O trabalho desenvolvido pelo Grupo Parlamentar Brasil-China, sob a presidência do senador Nelsinho Trad, tem sido fundamental para fortalecer as relações entre os dois países. Com ações estratégicas e investimentos significativos, a parceria Brasil-China está cada vez mais sólida e promete trazer inúmeros benefícios econômicos e sociais, especialmente para o Estado de Mato Grosso do Sul.

Por Daniela Lacerda

