Campanhas contra poliomielite e multivacinação até 14 anos começam hoje

Começa nesta segunda-feira (08) duas ações voltadas para a vacinação: a campanha de multivacinação e a campanha contra a poliomielite, que ocorre de forma nacional. Em Campo Grande as vacininas estarão disponíveis em todas as 72 UBS (Unidade Básica de Saúde) e nas USF (Unidade de Saúde da Família).

A campanha de multivacinação tem como objetivo atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade com as principais doses de rotina. Já a vacina contra poliomielite é voltada para crianças menores de um ano, que devem receber a vacina contra a pólio de acordo com o calendário infantil e para crianças entre um e quatro anos; estas devem ser imunizadas com a vacina de gotinha.

Na multivacinação as vacinas disponíveis são BCG (bacilo Calmette–Guérin): protege contra formas graves da tuberculose; Pentavalente: protege contra a difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e haemophilus influenzae; Febre Amarela; Hepatite B; Hepatite A; HPV quadrivalente: protege contra o papilomavírus humano; Influenza Trivalente: protege contra a gripe; Meningocócica ACWY: protege contra a meningite; Meningocócica C: protege contra a meningite; Pneumocócica 10 valente: protege contra a pneumonia; Poliomielite; Tríplice Bacteriana: protege contra a difteria, coqueluche e tétano; Dupla Adulto: protege contra a difteria e tétano; Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e rubéola; Vacina Rotavírus Humano e Varicela: protege contra a catapora.

A poliomielite é conhecida como paralisia infantil, com efeitos graves ao paciente e que pode evoluir para o óbito. A campanha de vacinação é nacional por ainda existir países que registram casos da doença. Entre o ano passado e o primeiro semestre de 2022, outras duas regiões, que também não possuíam mais a circulação do vírus, registraram casos novos da doença. O Brasil desde 1990 não registra casos da doença e em 1994 o país recebeu certificado de região livre do vírus.

As duas companhas irão até o dia nove de setembro e no dia 20 de agosto ocorre o “Dia D” de vacinação. As vacinas contra a Covid-19 e Influenza também estarão disponíveis nas unidades durante as campanhas.

Poliomielite

A poliomielite é uma doença contagiosa causada por um vírus que se aloja no intestino, denominado como Poliovírus. Ocorre com mais frequência em crianças menores de quatro anos mas pode atingir adultos. A maior parte dos infectados apresenta poucos sintomas ou nenhum, e estes se assemelham muito a sintomas de outras doenças virais, como infecções respiratórias ou infecções gastrointestinais.

Aproximadamente 1% dos infectados desenvolvem a forma paralítica da doença, que causa sérias sequelas, insuficiência respiratória e até ao óbito. A paralisia pode se manifestar nos membros inferiores, muitas vezes em apenas um membro. As principais características são a perda da força muscular e dos reflexos, com manutenção da sensibilidade no membro atingido.

Outras sequelas podem ser problemas e dores nas articulações; pé torto, conhecido como pé equino, em que a pessoa não consegue andar porque o calcanhar não encosta no chão; crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e incline-se para um lado, causando escoliose; osteoporose; paralisia de uma das pernas; paralisia dos músculos da fala e da deglutição, o que provoca acúmulo de secreções na boca e na garganta; dificuldade de falar; atrofia muscular; hipersensibilidade ao toque.

De acordo com a Organização Panamericana de Saúde a cobertura vacinal deve ultrapassar 95%, caso contrário a poliomielite poderá reaparecer. No ano passado, menos de 70% do público-alvo foi vacinado.

Transmissão

A transmissão pode acontecer diretamente de uma pessoa a outra, por meio da boca e contato com fezes contaminadas, o que é influenciado pelas condições sanitárias do lugar e hábitos de higiene. Crianças que ainda não adquiriram hábitos adequados de higiene correm maior risco de contrair a doença.

Ela também pode ser transmitida via oral, por meio de gotículas de saliva. O vírus de multiplica nos locais onde ele entra no organismo, como boca, garganta e intestinos. Ele percorre a corrente sanguínea e pode chegar ao sistema nervoso. Desenvolvendo ou não sintomas, o indivíduo infectado elimina o vírus nas fezes, que pode ser adquirido por outras pessoas por via oral. A transmissão ocorre com mais frequência a partir de indivíduos sem sintomas.

Sintomas

Os sintomas mais frequentes são febre, mal-estar, dor de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação (prisão de ventre), espasmos, rigidez na nuca e até mesmo meningite. Nas formas mais graves instala-se a flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos membros inferiores.