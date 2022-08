Onça-pintada, símbolo do Pantanal, é inspiração para novo uniforme da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira lançou sua nova camisa para a Copa do Mundo. Inspirado na garra e beleza da onça-pintada, o Brasil vai carregar consigo um dos símbolos de Mato Grosso do Sul. A camisa titular dos jogadores é predominantemente amarela estampada com desenhos inspirados na pele do animal e tem detalhes em verde na gola e nas mangas. Os shorts são azuis com a numeração em amarelo e as meias brancas que exibem detalhes em verde e azul. O lançamento ocorreu neste domingo (8).

Ainda segundo a Nike, os novos uniformes estarão à venda já a partir desta segunda-feira (8), exclusivamente no site da Nike. Já em todo o mercado brasileiro deve chegar somente a partir da sexta-feira (12). Todas as camisas trazem referência a fauna brasileira, com fortes tendências ao Pantanal. Isto é, a seleção canarinho agora também é uma seleção pantaneira.

Seja por um efeito Pantanal, a nova camisa tem o objetivo de representar a garra e coragem do povo brasileiro, sintetizados na figura da onça-pintada. A camisa número 1, famosa amarelinha, traz as “pintas” em um outro tom de amarelo. Já a número 2 coloca os detalhes da onça-pintada na manga, o que a torna a mais diferente e inovadora. As vendas das novas camisas já começam nesta segunda-feira (8). Porém, até o dia 11, estarão restritas a Membros Nike (clique AQUI para se cadastrar e AQUI para comprar).

Repercussão

A novidade trouxe repercussão nas redes sociais. Enquanto alguns gostaram das ideias, outros reprovaram o design. O fato é que a amarelinha certamente deve ganhar as ruas nos próximos meses. Seja o novo modelo, ou uma versão antiga, a estética brasileira pode ganhar um reforço com a chegada da Copa. Confira alguns tweets sobre as novas camisas.

Nova camisa da Seleção Brasileira custa metade do salário mínimo

Os valores oficiais ainda não foram divulgados, mas, seguindo os exemplos de outras camisas de clubes que vestem Nike, como o Liverpool, os valores não serão nem um pouco convidativos e deverão custar, até meio salário mínimo.

A versão de torcedor, mais simples, deverá custar R$ 399,99. Já a versão jogador deverá custar exatos R$ 599,99, pouco menos da metade do salário mínimo, ou, ainda, uma parcela do Auxílio Brasil.

Tais valores são os maiores da história das Copas. Em relação a Copa do Mundo 2018, a versão torcedor teve um aumento de 60% no valor. Já a de jogador custa 33% a mais que no mundial da Rússia, quando custavam, respectivamente, R$ 249,90 e R$ 449,90.