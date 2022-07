Poliomielite: EUA registra primeiro caso em quase 10 anos

Foi anunciado pelo Departamento de Saúde do Estado de Nova York o primeiro caso de poliomielite em quase uma década no país. A ocorrência foi detectada no Condado de Rockland, no subúrbio da cidade, nesta quinta (22).

De acordo com as informações liberadas pelas autoridades, os testes sugerem que o vírus pode ter se originado fora do país. Patricia Schnabel, comissária de Saúde do Condado de Rockland, afirma que estão “monitorando a situação de perto e trabalhando com o Departamento de Saúde de Nova York e com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para responder a essa questão emergencial de saúde pública para proteger a saúde e o bem-estar dos moradores do condado”.

A poliomielite é uma doença contagiosa que afeta adultos e sobretudo crianças abaixo dos 5 anos. Pode ser contraída pelo contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca de pessoas contaminadas. Os sintomas podem variar, desde a ausência completa até paralisia e manifestações neurologias graves. Alguns sinais mais frequentes se parecem com os da gripe, como por exemplo: febre, dor no corpo, vômitos, espasmos, entre outros.

A doença não tem cura, mas pode ser evitada com ajuda da vacinação. No Brasil, ela é considerada erradicada desde 1994, pela OMS (Organização Mundial da Saúde), porém, atualmente a grande baixa na vacinação infantil coloca o país em alerta para o seu possível retorno.

