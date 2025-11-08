Homem é encontrado morto com ferimento no abdômen em barraco, em Dourados

Um homem identificado como Severino Romualdo da Silva, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (8) dentro de um barraco localizado nas proximidades da Rua General Osório, no Jardim Clímax, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as primeiras informações do site local, Dourados News, Severino apresentava sinais de violência, com um ferimento na região do abdômen. Ele trabalhava em uma chácara próxima ao local onde vivia, e vizinhos estranharam sua ausência no serviço nesta manhã.

Ao irem até o quarto onde o homem morava, no mesmo imóvel onde prestava serviço, os moradores encontraram o corpo sobre o colchão, já sem vida.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Perícia Técnica foram acionadas e estão no local realizando os procedimentos de investigação. O caso será apurado para identificar as circunstâncias e a autoria do crime.