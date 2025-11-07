Natal dos sonhos une iniciativa privada e poder público em espetáculo de cultura e solidariedade

Campo Grande se prepara para viver um dos momentos mais esperados do ano: o Natal 2025, que vai transformar a cidade em um espetáculo de luzes, cores e solidariedade. A edição deste ano é resultado da união entre a iniciativa privada, o terceiro setor e a Prefeitura, mostrando que o espírito natalino também se reflete em cooperação, fé e amor pela cidade.

O Natal dos Sonhos 2025 é organizado pela Prefeitura de Campo Grande e incentivado financeiramente por empresas e instituições parceiras, que garante estrutura, segurança e suporte operacional. Até o momento, há pelo menos seis instituições junto à iniciativa como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping, Sesc, entre outros parceiros, que somam esforços para transformar a Capital em um grande cenário de celebração e esperança.

“Para o Sistema Comércio, ser parceiro de ações como esta atrai visitantes, valoriza nossa cultura, aumenta o movimento nas ruas, fortalecendo o turismo e o comércio local e, ainda, gerando oportunidades. É assim que transformamos espírito natalino em crescimento real para Campo Grande”, Edison Araújo, presidente do Sistema Comércio MS

A Programação de Natal dos Sonhos inclui uma vasta programação como Parada Natalina na Cidade do Natal e na Rua 14 de Julho, atrações musicais e teatrais em vários pontos tur´siticos da cidade, Natal no Bairros com muitas brincadeiras e sorteio de brindes, além da tradicional decoração natalina em Campo Grande.

A decoração vai enfeitar pontos emblemáticos como a Rua 14 de Julho e as Avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso, além de rotatórias e cruzamentos nas avenidas Cônsul Assaf Trad, João Arinos, Três Barras, Gury Marques, Cafezais, Guaicurus e Lúdio Coelho. A Praça Ary Coelho, no coração da cidade, também receberá uma decoração especial, convidando famílias e visitantes a vivenciarem o encanto do Natal.

Mais do que embelezar a cidade, o Natal movimenta a economia e fortalece o comércio local. O aumento no fluxo de pessoas nas ruas aquece as vendas e gera oportunidades, especialmente para micro e pequenos empreendedores. Cada ponto de luz aceso é também um impulso à geração de renda e valorização do trabalho local.

“O Natal é um período estratégico para o comércio e o turismo local, pois movimenta a economia e atrai visitantes. Com as ações natalinas, conseguimos estimular setores como gastronomia, artesanato e comércio em geral, além de promover experiências que geram renda e valorizam a cultura local”, comenta Ademar Silva Júnior, secretário da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável).

O espírito natalino também se traduz em solidariedade. Por meio do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), a Campanha Natal Solidário 2025 mobiliza empresas, instituições e a população na arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o slogan “Mãos que doam amor nunca ficam vazias”, a campanha reforça o compromisso social do Natal de Campo Grande e o poder transformador da empatia.

Os pontos de coleta estão distribuídos em toda a cidade no Paço Municipal, secretarias, empresas parceiras e instituições como o Colégio Master. Cada doação representa mais do que um gesto de generosidade: é a cidade inteira se mobilizando para transformar vidas.