Leilão tem ar condicionado e notebooks por R$ 550

Está aberto o leilão eletrônico do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) com lotes de diversos produtos como eletrônicos (notebooks, computadores, impressoras, aparelhos de telefone fixo, aparelhos de ar condicionado), cadeiras odontológicas e sucatas.

Outro lote presente no leilão é o de materiais de mecânica como calibrador de pneus, tesoura elétrica, vulcanizador, maçarico a gás entre outros, sendo o valor inicial do lance de R$ 1.700 reais. Cada lote tem um valor inicial para os lances e o lote de eletrônicos em geral é o que está com lance inicial mais baixo, por R$ 550,00.

No total são 10 lotes com produtos, incluindo itens de sucata. O leilão funciona na forma de maior lance, ou seja, leva o lote de produtos quem der o maior lance em dinheiro e fica proibido dar um lance que seja abaixo do valor inicial.

O leilão será realizado apenas de forma eletrônica, por meio do porta da Leiloeira (www.reginaaudeleiloes.com.br) e os lances serão feitos apenas pela internet até o dia 17 de agosto às 15 horas; para os lotes com concorrência até o horário estipulado de encerramento, haverá prorrogação até a arrematação de cada lote.

Os itens poderão ser vistoriados pelos interessados nos dias 18 e 16 de agosto, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h no horário de MS mediante prévio agendamento no telefone (67) 3348-8708, no endereço Rua Raul Pires Barbosa, 1784, Chácara Cachoeira II. A vistoria é apenas visual, sendo vedada quaisquer outros procedimentos.

Leia também: Detran realiza leilão de veículos com sucatas aproveitáveis em cidades do interior