Com pontos itinerantes multivacinação continua na Capital

A vacinação contra a Covid-19 e Influenza continuam nesta terça, em Campo Grande e estão disponíveis para toda a população que se encaixa nos critérios para receber as doses.

Crianças a partir dos três anos de idade, podem receber a primeira dose contra a Covid, sendo necessário o intervalo recomendado pelo fabricante para concluir o esquema vacinal. Para a população que tem 12 anos ou mais e já recebeu a segunda dose há quatro meses, o reforço já pode ser aplicado.

Para o restante da população, o segundo reforço já está liberado, mas é preciso ter 35 anos ou mais, ser um trabalhador da saúde ou ter 18 anos ou mais com algum imunocomprometimento grave. Também é necessário o intervalo de pelo menos quatro meses para a aplicação. A Influenza está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

As vacinas estarão disponíveis nas 72 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões do Munícipio além dos pontos itinerantes localizados em EMEIs.

Em conjunto com a vacinação de Covid e Influenza, foi iniciada as campanhas de multivacinação para atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes até os 14 anos e contra a Poliomielite, para as crianças de até quatro anos. Essas duas campanhas seguirão em conjunto até o dia 9 de setembro e contam com a ajuda de pontos itinerantes nos EMEIs, para aumentar a taxa de adesão a vacina.

Para as crianças menores de um ano de idade, a vacina conta a pólio será aplicada de acordo com o calendário infantil. Para as crianças entre 1 a 4 anos, a aplicação será pela via oral, conhecida como vacina da gotinha, de forma indistinta.

Na campanha de multivacinação, estarão disponíveis todas as doses de rotina das crianças e adolescentes, além das vacinas de gripe e Covid-19.

Os pontos itinerantes dos EMEIs serão:

9 de agosto: EMEI Novos Estados

10 de agosto: EMEI Jardim Carioca

11 de agosto: EMEI João Garcia Carvalho Filho

12 de agosto: EMEI Prof. Adelia Leite Kravieck

