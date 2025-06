Campanha do Agasalho de colégio arrecada mais de 8 mil peças para refugiados em Campo Grande

A solidariedade tomou conta do Colégio Adventista do bairro Vilas Boas, em Campo Grande (MS). Durante a edição 2025 da tradicional Campanha do Agasalho, os alunos da escola arrecadaram mais de 8.700 peças de roupas e cobertores, que serão destinadas a instituições que atendem refugiados na capital.

A ação envolveu todos os estudantes da unidade, que participaram ativamente na coleta e separação das peças. A diretora da escola, Tiana Amorim, explicou que a campanha vai além da arrecadação de agasalhos.

“Queremos formar cidadãos conscientes. A cada agasalho doado, os alunos entendem que podem fazer a diferença na vida de quem mais precisa, inclusive de pessoas que deixaram tudo para trás e estão recomeçando aqui.”

A iniciativa faz parte do calendário anual da Rede Adventista de Educação, que está presente em mais de 200 países. Neste ano, o foco em Campo Grande foi ajudar famílias refugiadas, que chegam ao Brasil fugindo de conflitos, crises econômicas ou perseguições em seus países de origem.

As doações serão entregues nos próximos dias a duas instituições que oferecem apoio e acolhimento a refugiados. A entrega será organizada pela equipe escolar com a ajuda da comunidade local.

Com o gesto, os alunos aprenderam na prática o valor da empatia e da responsabilidade social. E, mais importante ainda, ajudaram a aquecer o inverno de quem mais precisa.

