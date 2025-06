Consumidor pode sentir impacto de preços pelo conflito no Oriente Médio

O conflito no Oriente Médio entre Irã x Israel/EUA tem se intensificado nas últimas semanas, através de uma escalada constante de tensões militares, diplomáticas e ataques indiretos entre os países. Com isso, o mercado global poderá sentir um aumento nos preços de diversos produtos, principalmente daqueles que dependem do petróleo como matéria-prima.

Para investidores do mercado global, a tensão entre os países pode diminuir após o ataque do Irã a bases militares americanas no Catar e no Iraque, nessa segunda-feira (23), o que pode ter equilibrado o conflito. O ataque foi uma resposta do Irã após os EUA terem bombardeado instalações nucleares iranianas no último sábado (21).

Impacto no MS

Segundo o doutor em Economia, Michel Constantino, como o preço do petróleo é universal e definido pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), se houver um aumento, o preço será repassado para o mercado local. “O aumento do petróleo é universal, o preço do barril é definido pela OPEP, assim, eles aumentando o valor, automaticamente a Petrobras vai reajustar em algum momento”, afirma o economista.

No caso de um reajuste nos preços do petróleo, Constantino diz que pode haver um aumento nos custos de produção. “O aumento dos combustíveis impacta diretamente no frete e nos custos de produção. Assim, temos maiores preços, ou seja, aumento da inflação, principalmente alimentos”, explica.

Outro setor do Estado que deve sentir os impactos do conflito será a agricultura, com possíveis aumentos no valor dos fertilizantes, pois 20% dos insumos para a produção de fertilizantes são provenientes do Irã. (Mais informações na página B4)

Por Gustavo Nascimento

