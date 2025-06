Geada atinge 18 cidades de MS com temperaturas próximas de 0ºC e sensação térmica negativa

A primeira onda de frio do inverno em Mato Grosso do Sul chegou com força nesta terça-feira (24) e trouxe geada para pelo menos 18 municípios do Estado, principalmente na região sul. Em várias cidades, as temperaturas ficaram próximas de 0ºC, e em algumas até abaixo de zero, formando camadas de gelo em carros, plantas e até na água.

Segundo a meteorologia, o fenômeno da geada acontece quando o ar perto do solo atinge 0°C ou menos, fazendo com que o vapor d’água vire cristais de gelo sobre as superfícies. Cidades como Sete Quedas, Amambai e Iguatemi registraram temperaturas negativas, com destaque para Sete Quedas, que chegou a impressionantes -0,9°C.

Em Ponta Porã, com mínima de 0,7°C, moradores acordaram com os carros cobertos por gelo. Em Dourados, a temperatura ficou em 2,2°C, mas a sensação térmica foi de -3,8°C. No bairro Sitioca Campina Verde, a água chegou a congelar. Um morador chegou a gravar um vídeo usando um objeto para quebrar o gelo formado sobre o chão.

A vegetação coberta por gelo também foi registrada em cidades como Maracaju e Amambai. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 4,6°C, mas os ventos de até 31 km/h fizeram a sensação térmica despencar para -6,9°C.

Mínimas registradas em algumas cidades

– Sete Quedas: -0,9°C

– Amambai: -0,4°C

– Iguatemi: -0,1°C

– Caarapó: 1,1°C

– Laguna Carapã e Rio Brilhante: 1,4°C

– Aral Moreira: 1,7°C

– Dourados e Ponta Porã: 2,7°C

– Campo Grande: 4,6°C

Além dessas, também registraram geada cidades como Nova Alvorada do Sul, Bonito, Sidrolândia, Itaporã, Nova Andradina, Fátima do Sul, Nioaque e outras do Cone-Sul.

Frio continua na quarta-feira

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio deve continuar nesta quarta-feira (25), com mínimas entre 1°C e 3°C nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados. No Pantanal e no sudoeste do Estado, as mínimas ficam entre 5°C e 12°C. Já nas regiões do Bolsão, Leste e Norte, os termômetros devem marcar entre 6°C e 10°C nas primeiras horas do dia.

Apesar do céu limpo e sol durante o dia, as máximas continuam baixas: entre 11°C e 19°C na parte sul do Estado e entre 16°C e 25°C nas demais regiões. Em Campo Grande, a temperatura deve variar de 4°C a 16°C.

A expectativa é que o frio intenso comece a perder força somente a partir de quinta-feira (26). Até lá, o sul-mato-grossense deve continuar tirando os casacos do armário e se protegendo do frio mais rigoroso do ano até agora.

