Polícia prende homem suspeito de esfaquear ex-companheira e enteado em Aparecida do Taboado

A Polícia Civil prendeu o homem de 40 anos suspeito de esfaquear a ex-companheira e o filho dela, de 16 anos, em Aparecida do Taboado, cidade a 458 quilômetros de Campo Grande. A prisão foi feita por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG).

O crime aconteceu pela manhã de segunda-feira (23), quando o suspeito invadiu a casa das vítimas e atacou a mulher, de 34 anos, com vários golpes de faca. O filho dela tentou defender a mãe e também foi ferido. Os dois ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital, onde seguem internados sob cuidados médicos.

A polícia classificou o caso como tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado.

Durante a fuga, o homem deixou uma mochila com objetos pessoais, o que ajudou os investigadores a identificá-lo. A partir daí, a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança, ouviu testemunhas e acompanhou os possíveis caminhos usados pelo suspeito.

As buscas levaram os policiais até o terminal rodoviário e, depois, a um hotel da cidade. No local, o homem tentou resistir à prisão, mas foi contido e levado para a delegacia, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais