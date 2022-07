Em Dourados, aplicativo facilita recarga de crédito no transporte coletivo com pagamento via PIX

A Prefeitura de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, lançou um aplicativo pioneiro em Mato Grosso do Sul de recarga de crédito para o transporte coletivo. O “SI.GO” facilita a recarga via PIX do cartão de passe da Viação Dourados. Os créditos são disponibilizados em até 2 horas. Outra função do sistema é o recadastramento universitários, que precisavam ir até a Central de Passe, localizada na Rodoviária de Dourados.

O app é gratuito e pode ser baixado por meio da AppStore (sistema iOS) e Google Play (sistema Android).

“O ‘SI.GO’ é uma novidade aqui no Estado e facilita o acesso ao serviço de recarga via pix, já que agora é possível abastecer o cartão em qualquer lugar. Estes são investimentos em modernização e qualidade para o usuário”, aponta o prefeito Alan Guedes.

A diretora presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Mariana de Souza Neto, explica que o app atende um pedido antigo da população, o recadastramento virtual dos universitários.

“Esses estudantes precisam renovar o cartão a cada semestre e com o app conseguimos agilizar este processo, evitando até mesmo que os alunos não percam um dia inteiro de aula, para ir até a Central. É só seguir todos os passos indicados pelo aplicativo que a atualização será feita”, reforça.

Apenas os calouros precisam ir até a Central para realizar o cadastro no sistema.

Com informações de Prefeitura de Dourados

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.