Show de Munhoz e Mariano e Hugo & Guilherme são destaques da 50ª Expobel

Com exposições e shows, a 50ª Expobel (Exposição Agropecuária de Bela Vista) foi aberta na última sexta-feira (15) e o evento se encerrara neste domingo (24). Após dois anos da pandemia o Senar/MS e outros patrocinadores estiveram presentes durante a abertura, o presidente da Famasur ressaltou a importância da Expobel durante a abertura da edição do evento “Esse sindicato é tão importante, que 27% da população de Bela Vista, em seis anos, passou por aqui, se qualificando em cursos que o Senar trouxe”.

O evento realizado no Parque de Exposições Rio Apa, em Bela Vista contará com shows de diversos artistas até a próxima quinta-feira (21). As duplas Felipe e Falcão e Victor Gregório & Marco Aurélio apresentaram seus shows na sexta-feira e sábado da semana anterior, durante está semana teremos show das duplas: Hugo & Guilherme, abrindo o show as 21h do dia 19; e também estará presente a dupla Munhoz e Mariano as 23h do dia 21.

A programação do evento também contará com leilão, rodeio, competições de laços e a também contou com a volta do Desfile Country que esteve presente no último sábado (16).

Confira a programação completa do evento:

Segunda (18)

7h – Abertura do Parque de Exposição

7h às 17h – CURSOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Intervalo – 11h30 às 13h

EPI – Equipamento de Proteção Individual (NR 06)

Noções de primeiros socorros

Agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins (NR 31.7)

Local: Centro de Eventos João Loureiro Pinheiro – Parque de Exposições Rio Apa

Terça (19)

7h – Abertura do Parque de Exposição

7h30 – Dia de Campo

Local: Cooperativa Lar, saída para Jardim/MS

17h30 – Entrega do Título de Cidadão Bela-Vistense

Local: Centro de Eventos João Loureiro Pinheiro – Parque de Exposições Rio Apa

21h – Show

Local: Parque de Exposições Rio Apa

22h – Tenda Universitária com Jeitão Pantaneiro

Quarta (20)

7h – Abertura do Parque de Exposição

7h – 1ª Etapa do 13º Campeonato Estadual de Laço Comprido – Clube do Laço

16h – Início do Baile Carapé – Clube do Laço

22h – Tenda Universitária com Eco do Pantanal

Local: Parque de Exposição Rio Apa

Quinta (21)

7h – Abertura do Parque de Exposição

7h – 3º Duelo “Rei da Fronteira” – Clube do Laço

9h30 – Palestra: Plataforma Digital da Basf – Apresentação de Drone e Plataforma Xarvio

Local: Estande da Lar – Parque de Exposição Rio Apa

16h – Início Baile Carapé – Clube do Laço

20h – Leilão Apa Corte

22h – Tenda Universitária com Bom Balanço

23h – Show com a dupla

Local: Parque de Exposição Rio Apa

Sexta (22)

8h – Abertura do Parque de Exposição

8h – Início da Vaca Gorda – Clube do Laço

14h – Pencas – Classificatórias do GP Expobel 50 anos

Realização: Jockey Club de Bela Vista

16h – Início do Baile Carapé – Clube do Laço

19h – 6º Leilão Estrelas da Velocidade

Local: Centro de Eventos João Loureiro Pinheiro – Parque de Exposição Rio Apa

19h – Abertura do 54º Encontro de Clubes de Laço do Clube do Laço de Bela Vista/MS

20h – Duelo Feminino “Princesa do Apa”

Sábado (23)

4h30 –Início das armadas de classificação – Clube do Laço

8h – Abertura do Parque de Exposição

9h30 – Palestra: Estratégias no manejo de cigarrinha e enfezamento na cultura do milho

Local: Estande da Lar – Parque de Exposição Rio Apa

13h – Pencas – Início das Classificatórias do GP Rei e Rainha da Fronteira – Homenageados Sr. Irineu Soligo e Sra. Ivania Roma (Distância 320 metros) Animais QM corridos com handicap

15h – Pencas – Início das Classificatórias do 8º GP Internacional Cidade de Bela Vista – Potros QM Geração 2019 – inéditos (Distância de 300 metros)

16h – Início dos desempates – Clube do Laço

16h – Início do Baile Carapé – Clube do Laço

19h – 11º Leilão Bela Vista Horse

Local: Centro de Eventos João Loureiro Pinheiro – Parque de Exposição Rio Apa

Domingo (24)

5h – Início da Taça de Bronze – Clube do Laço

8h – Abertura do Parque de Exposição

9h – Categorias – Clube do Laço

12h – Final do Individual – Clube do Laço

14h – Pencas – Início das grandes finais dos 3 Grandes Prêmios

14h – Taça de Bronze Especial – Clube do Laço

15h30 –Taça de Patrão – Clube do Laço

16h –Início do Baile Carapé – Clube do Laço

16h –Taça de Prata – Clube do Laço

18h – Taça de Ouro – Clube do Laço

c77cc4ec-67de-4b29-9550-c5e7b84a038e WhatsApp Image 2022-07-18 at 09.16.03

