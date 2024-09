Idoso morre após ser atacado por enxame de abelhas em Campo Grande

Idoso, identificado como Renato José dos Santos, de 70 anos, morreu, na noite dessa sexta-feira (13), em Campo Grande, após ser atacado por um enxame de abelhas.

Conforme Boletim de Ocorrência, a vítima deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino com várias picadas pelo corpo. Inicialmente, o idoso estava sem identificação.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem não resistiu e acabou morrendo. Horas depois, uma amiga da família procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol para informar que conhece a vítima e que o filho o reconheceu no IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal).

De acordo com informações, o ataque aconteceu em um terreno baldio localizado na Rua 15 de novembro, região central da Capital. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

