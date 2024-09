Homem é identificado após pichar sigla de faccção criminosa nas ruas

Pichações foram realizadas após uma operação ter prendido cinco integrantes da faccção criminosa na cidade

A polícia identificou um homem que realizou pichações com siglas de uma facção criminosa paulista que apareceram nas vias públicas da cidade Snata Rita do Rio Pardo. A identifricação do indivíduo aocnteceu depois de uma operação na última sexta-feira(6) que prendeu cinco indivíduos por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

A Operação Leviatã tem como funçãoi extinguir a presença dessa facção no município. Ao todo foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 11 endereços nas cidades de Santa Rita do Pardo e Três Lagoas.

As pichações foram vistas como uma tentativa da facção de manter a aparência de controle sobre o território, apesar das prisões. Foi constatado que homem é um usuário de drogas endividado e recrutado para realizar as pichações.

Ao ser localizado o indivíduo foi obrigado a reparar os danos, sendo orientado que tal atitude poderia contribuir para a redução de sua pena, que pode ultrapassar 15 anos, considerando as acusações de dano qualificado e promoção de organização criminosa.

O caso segue em investigação.

