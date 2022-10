CadÚnico : Prazo para atualizar dados foi prorrogado por mais de 30 dias

O prazo para as famílias inscritas no Cadastro Único atualizarem seus dados foi prorrogado por mais 30 dias. De acordo com a Secretária de Assistência Social (SAS) o prazo terminaria hoje (14), mas foi prolongado por conta da alta procura nesses últimos meses.

De acordo com a gerente do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social do município, Viviane Brandão, nessas últimas semanas houve uma grande procura de famílias para atualização de seus dados. Por conta disso, o prazo foi estendido para dia 14 de novembro.

Ainda segundo Viviane Brandão, na Capital mais de 6.602 famílias ainda não tinham atualizado o cadastro até setembro deste ano, conforme a base de dados do governo federal. “Registramos aumento da demanda desde outubro de 2021, com média mensal de 8.565 atendimentos, porém as unidades têm conseguido absorver a demanda. Apenas em alguns momentos trabalhamos com agendamento”, pontuou.

De acordo com a gerente do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social do município, Viviane Brandão, a campanha Não Perca Seu Benefício, mesmo período em que o Governo Federal instaurou o Programa Auxílio Brasil foi o principal benefício para que as famílias busquem a sua atualização no CadÚnico.

Outros benefícios

Ainda de acordo com a gerente, atualização cadastral é necessária para que as informações que estão cadastradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias, além de garantir os pagamentos dos programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem, que exigem que o cadastro esteja atualizado.

O cadastro pode ser feito por meio do aplicativo do Cadastro Único. No aplicativo, é possível que as famílias possam conferir os dados atualizados e, também, o que deve ser feito para a regularização dos registros.

Em Campo Grande, o atendimento é realizado nos 21 Cras, 4 Centros de Convivência, Central do CadÚnico, que funciona na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí e na Secretaria da Juventude, localizada no antigo Shopping Marrakech, na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924, Jardim dos Estados. O horário de atendimento nas unidades é das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Já na Secretaria da Juventude é das 8 às 11 horas e das 13 às 17h e na Central do Cadastro Único, das 7h30 às 11h e das 13 horas às 17h30.

Para mais informações, o responsável familiar pode entrar em contato pelo telefone (67) 3314-4482, ramais 6037 e 6038.

Prazo de Recadastramento do CadÚnico

Nos últimos dois anos – devido ao período crítico da pandemia – muitas famílias deixaram de atualizar ou não informaram se tem alguma renda proveniente de trabalho, entre outros, para ter direito aos programas. Agora o Governo Federal está averiguando os dados para conceder os benefícios.

Para refazer o cadastramento, os grupos foram divididos em dois:

Revisão Cadastral – é o procedimento que tem como objetivo solicitar a atualização dos registros do Cadastro Único pelas famílias identificadas que estão há mais de dois anos sem nenhuma alteração.

Averiguação Cadastral – consiste na verificação das informações registradas no Cadastro Único a partir de dados de outros registros administrativos do Governo Federal. A comparação dessas informações permite identificar inconsistências, que deverão ser tratadas por meio da atualização cadastral.

As famílias da Averiguação podem ter bloqueios no PAB até agosto/2022, podendo ter os benefícios do PAB e da TSEE cancelados a partir de setembro/22. Já as famílias em revisão cadastral começam a ter benefícios do PAB bloqueados em novembro e dezembro/22, podendo ter os benefícios do PAB e da TSEE cancelados a partir de dezembro/22.

Desta forma, as famílias que se encontram em algumas das duas situações devem atualizar o cadastro para não ter repercussões nos benefícios.

E se não atualizar?

A falta de atualização dos dados do CadÚnico pode levar à suspensão de benefícios e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023. As informações são utilizadas ainda pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas.

Estar no CadÚnico, porém, não significa a entrada automática nesses programas, pois cada um deles tem suas regras específicas. Mas é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Unidades de atendimento

UNIDADES TELEFONE ENDEREÇO UNIDADES TELEFONE ENDEREÇO

CRAS Aero Rancho 3314-4482

Rua Globo de Ouro, 862

Aero Rancho IV

CRAS Popular 3314-4482

Rua Marçal de Souza, 25 Popular

CRAS Anhanduí 3314-4482

Rua Mississipi, 1.110 – Distrito de Anhanduí CRAS São Conrado 3314-4482

Rua Livino Godoy, 777.

São Conrado

CRAS Canguru 3314-4482

Rua dos Topógrafos, 1175

Jardim Canguru

CRAS Tiradentes 3314-4482

Rua João Casemiro, 466. Tiradentes

CRAS Dom Antônio Barbosa 3314-4482

Rua Lucia dos Santos, 460

Dom Antônio Barbosa

CRAS Vida Nova 3314-4482

Rua Jacy Maria de Azevedo Moro, 164 – Vida Nova I

CRAS Estrela Dalva 3314-4482

Rua Palmeiras s/nº. esq. Com Marques de Herval Jardim Futurista CRAS Vila Gaúcha 3314-4482

Rua Beira Mar, 1186.

Vila Gaúcha

CRAS Guanandi 3314-4482

Ramal 6068

Rua Itaguassu, n. 7

Guanandi

CRAS Vila Nasser 3314-4482

Rua Januário Barbosa, 366.

Vila Nasser

CRAS Estrela do Sul 3314-4482

Ramal 6069 / 6070

Rua: Heráclito Diniz Figueiredo, s/n – Estrela do Sul CRAS Zé Pereira 3314-4482

Rua Itaporanga, 107.

Zé Pereira

CRAS Indubrasil 3314-4482

Rua Galo Campina, 134

Vila Entroncamento

Centro de Convivência Jardim Colúmbia 3314-4482

Rua Urariocara, s/n

Jardim Colúmbia

CRAS Aeroporto 3314-4482

Rua Rio Galheiros, 470

Jardim Aeroporto

Centro de Convivência Jardim Itamaracá 3314-4482

Rua. Deocleciano D. Bagagem esq. Rua Georgiana Pereira Barbosa – Jardim Itamaracá

CRAS Moema 3314-4482

Ramal 6073

Rua Querubina Garcia Nogueira esq. com Aracy Pereira Matos

Recanto dos Rouxinóis

Centro de Convivência Botafogo 3314-4482

Rua Elvis Presley, 550.

Jardim Botafogo

CRAS Noroeste 3314-4482

Rua Barbacena, s/n – Jardim Noroeste Centro de Convivência Jardim Tijuca II 3314-4482

Rua Piassanguaba, 1145.

Tijuca II

CRAS Los Angeles 3314-4482

Rua Arthur Pires, 885 esq. com Afonso Celso – Jardim Los Angeles Central do Cadastro Único 3314-4482

Rua dos Barbosas, 321, Amambaí

CRAS Moreninha II 3314-4482

Rua Pariris, 330 – Vila Moreninha II

CRAS Nossa Senhora Aparecida 3314-4482

Rua Kamiei Shimabuco, 8 – ao lado do CPA

Nossa Senhora Aparecida.

Veja também: Recadastramento do CadÚnico pode ser feito em mais de 25 unidades da SAS

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.