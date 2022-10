Campão Cultural: Esplanada recebe Drik Barbosa, MV Bill e Rashid

Após o Campão Cultural tremer com o show da cantora Ludmilla, agora é a vez de outros artistas tomarem conta do Palco da Esplanada. Nesta sexta-feira (14) os rappers Drik Barbosa, MV Bill e Rashid quem comandam o público.

O show de abertura fica por conta do MC Miliano, natural daqui de Mato Grosso do Sul. A programação prevista é que o cantor suba no palco às 18h30, para iniciar a Noite do Rap no festival.

Mas é óbvio que o Campão Cultural tem uma lista completa de atividades pra você que quer aproveitar a sexta-feira a todo o vapor. Então presta atenção na programação desta sexta do festival e se bora se preparar para iniciar o fim de semana.

Cidadania – 8h/11h30