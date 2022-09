Prefeitura e UFMS realizam “mutirão” de cadastros no Cadúnico

Jovens universitários são o público alvo da ação que ocorre nesta semana

Nesta semana, a comunidade acadêmica poderá realizar o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O mutirão teve início na segunda-feira (12) e se estenderá até a sexta-feira (16), das 8h às 11h e 13h às 16h, na sala do DCE, localizado no corredor central. O serviço de cadastramento concede meia-entrada em cinemas, eventos artísticos, viagens interestaduais, além de descontos no Restaurante Universitário (RU).

A ação foi realizada de forma conjunta pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), a Secretaria de Assistência Social (SAS), com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Diretório Central de Estudantes (DCE/UFMS).

De acordo com o secretário de Assistência Estudantil da Proaes/UFMS, Josemar da Silva Pawiloski, ao realizar o cadastro, a pessoa tem desconto de R$12,00 no bandejão do RU.

“É muito importante o acadêmico da UFMS fazer o CadÚnico, tanto para aqueles que pretendem ter o subsídio do RU pagando apenas R$3,00 quanto para concorrer a qualquer auxílio estudantil oferecido pela UFMS. Então, o estudante que tem a intenção de obter os benefícios de auxílio permanência, auxílio moradia e auxílio creche deve estar cadastrado”, esclarece o secretário.

Cadastro Único

Criado em 2001, por meio do decreto nº 3.887, o Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou somente Cadastro Único, tem como objetivo identificar e caracterizar as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza por meio de dados fornecidos pela população. O cadastro pode ser realizado a partir dos 16 anos de idade.

Ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, a pessoa pode tentar participar de vários programas sociais, como Auxílio Brasil, Carteira do Idoso e Programa Identidade Jovem. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é manter o cadastro atualizado.

Por Mylena Fraiha – O Estado Online