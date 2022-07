Recadastramento do CadÚnico pode ser feito em mais de 25 unidades da SAS

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência Soicial, segue recadastrando os inscritos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Quem é beneficiário de programas sociais do governo federal, como do Auxílio Brasil (PAB), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).deve fazer o recadastramento.

Os usuários podem procurar os 21 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), os 6 CC (Centro de Convivência), a sede da SAS (localizada na Rua dos Barbosas, 321, Vila Amambai), ou a sede da Sejuv (localizada no Shopping Marrakech, Rua 25 de Dezembro, 924 – 3º andar, Centro) para fazer o recadastramento.

O recadastramento do Cadastro Único é necessário para todos os beneficiários de programas sociais do governo federal. Para fazer o recadastramento, o responsável familiar deve ir até uma das unidades de posse de todos os documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento/Casamento e Conta de luz) e fazer o recadastramento.

Prazo de Recadastramento

Nos últimos dois anos – devido ao período crítico da pandemia – muitas famílias deixaram de atualizar ou não informaram se tem alguma renda proveniente de trabalho, entre outros, para ter direito aos programas. Agora o Governo Federal está averiguando os dados para conceder os benefícios.

Para refazer o cadastramento, os grupos foram divididos em dois:

Revisão Cadastral – é o procedimento que tem como objetivo solicitar a atualização dos registros do Cadastro Único pelas famílias identificadas que estão há mais de dois anos sem nenhuma alteração.

Averiguação Cadastral – consiste na verificação das informações registradas no Cadastro Único a partir de dados de outros registros administrativos do Governo Federal. A comparação dessas informações permite identificar inconsistências, que deverão ser tratadas por meio da atualização cadastral.

As famílias da Averiguação podem ter bloqueios no PAB até agosto/2022, podendo ter os benefícios do PAB e da TSEE cancelados a partir de setembro/22. Já as famílias em revisão cadastral começam a ter benefícios do PAB bloqueados em novembro e dezembro/22, podendo ter os benefícios do PAB e da TSEE cancelados a partir de dezembro/22.

Desta forma, as famílias que se encontram em algumas das duas situações devem atualizar o cadastro para não ter repercussões nos benefícios.

“Não perca seu benefício”

Desde agosto do ano passado, a SAS tem traçado estratégias de orientação e atualização cadastral das famílias, como por exemplo a campanha “Não perca seu benefício” lançada em outubro de 2021 em parceria com a Semed e Agetec. A campanha convocou, a partir de cartas, divulgação em TV, rádio, entre outros meios de comunicação, as famílias para atualizarem os cadastros e evitarem o bloqueio ou suspensão dos benefícios. Atualmente a SAS realiza em média 7.000 atendimentos (atualização/inclusão) por mês.

Unidades de atendimento