Cachorro preso em buraco é resgatado por Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na manhã de hoje (12) para socorrer um cachorro que havia ficado preso a uma parede, em Nova Andradina, município que fica distante a 299 quilômetros de Campo Grande.

O animal teria colocado a cabeça em uma abertura feita para a passagem de água pluvial no muro de uma residência, ficando enroscado sem conseguir sair.

Os Bombeiros precisaram ampliar a abertura do muro para retirar o cachorro. Felizmente ele ficou ileso e já está sob os cuidados dos donos.

