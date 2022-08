PMA deflagra operação contra o tráfico de animais

A Polícia Militar Ambiental deflagra hoje (10), a Operação Bocaiúva, que visa acabar com o tráfico de animais em Mato Grosso do Sul. Em 2021, equipes policiais apreenderam 236 aves e autuaram 5 traficantes em R$ 2,3 milhões.

A “Operação Bocaiúva” envolverá principalmente Policiais das subunidades da PMA localizadas na região mais afetada, que receberão reforços de outras regiões, no intuito principal de evitar a retirada dos filhotes dos ninhos. No período reprodutivo dos psitacídeos (papagaio, arara, periquitos, maritacas, etc.), o Batalhão realiza a operação contra o tráfico de animais silvestres, especialmente o papagaio, que é o animal mais procurado pelos traficantes em Mato Grosso do Sul.

Problemas do tráfico de animais silvestres

O tráfico de animais silvestres é considerado a terceira atividade criminosa mais rentável, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Porém, em Mato Grosso do Sul, o problema se resume quase que especificamente ao papagaio.

Como o que interessa ao comprador na espécie é a capacidade que ela tem de aprender a imitar a voz humana, a retirada só é realizada enquanto filhote. Por esse motivo, o período de agosto a dezembro é preocupante com relação ao tráfico de animais silvestres, já que é durante esse período que ocorrem o acasalamento entre as aves.

Principal região do tráfico

A região que mais ocorre flagrantes de tráfico de papagaios é, geralmente, próxima a divisas com os estados de São Paulo e Paraná, como: Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Três Lagoas e Brasilândia

Resultados da última Operação

A operação deste ano continua em razão dos resultados positivos na prevenção ocorridos nas operações anteriores, quando houve redução dos papagaios apreendidos. Em 2019 houve 180 papagaios resgatados, já em 2020 foram apenas sete, uma redução de 94%. Em 2021 houve um aumento, quando foram apreendidos 223 papagaios, porém, em uma única prisão com um casal paranaense e, mesmo assim, abaixo da média de anos anteriores à operação.

