Edital abre licitação de concessão do sistema rodoviário da MS-112, BR-158 e BR-436

Foi publicado nesta sexta-feira (12), o Edital de licitação de concessão dos serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário da MS-112 e trechos das BR-158 e BR-436.

A licitação ocorrerá na modalidade de concorrência pública pelos critérios de maior oferta de outorga. O contrato da concessão administrativa tem valor estimado de aproximadamente R$ 3,44 bilhões e prazo de concessão de 30 anos na prestação de serviços públicos.

As concessões devem beneficiar diretamente os 230 mil habitantes dos municípios abrangidos pelas rodovias, além de trabalhadores do setor de transportes e turistas, reduzindo o tempo gasto nos deslocamentos e no custo do escoamento da produção do Bolsão.

Com a melhoria do sistema rodoviário da MS-112 e trechos das BR-158 e BR-436, as principais atividades econômicas da região ganharão mais impulso: Agropecuária e indústria de celulose (Três Lagoas); Agropecuária (Selvíria, Inocência, Aparecida do Taboado e Paranaíba); Silvicultura (Selvíria e Cassilândia); Indústrias frigoríficas (Cassilândia); Indústrias de açúcar (Aparecida do Taboado).

Para o governador Reinaldo Azambuja, o Edital de licitação dá sequência à estratégia do Governo do Estado de buscar parceiros da iniciativa privada para multiplicar os investimentos na infraestrutura de Mato Grosso do Sul.

“Nossa primeira experiência com concessão de rodovia foi extremamente exitosa. Em 2020 fizemos a concessão da MS-306, beneficiando a logística de Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica. Agora, com mais esse edital, vamos reforçar a atração do capital privado para seguir melhorando os eixos estruturantes do Mato Grosso do Sul”, destacou o governador.

Sistema rodoviário

Três rodovias fazem parte do processo de concessão dos serviços: MS-112, que liga Três Lagoas à Cassilândia; trecho da BR-158, entre o entroncamento da MS-306 (Cassilândia) até a MS-444 (Selvíria); BR-436, do entroncamento com a BR-158 (Aparecida do Taboado) até a divisa com o estado de São Paulo, incluindo a ponte Rodoferroviária.

Ao todo as concessões pretendem recuperar, manter a conservação e ampliar a capacidade rodoviária de 412,5 quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul, incluído os 3,8 km da ponte Rodoferroviária, oferecendo agilidade, segurança aos usuários e novas possibilidades logísticas para a Região do Bolsão.