Brasil é o terceiro país com maior número de casos de varíola dos macacos

Com 3.788 casos confirmados de Monkeypox (varíola dos macacos), o Brasil ocupa a terceira posição entre os países com maior incidência de infecções pela doença. Dados do boletim do Ministério da Saúde, apontam que até o último domingo (21), o país investigava 4.175 casos suspeitos.

Em todo o mundo, foram registrados mais de 41,5 mil casos da doença, Estados Unidos lidera com 14.594 casos positivos, seguido da Espanha que até a última quinta-feira (18) havia confirmado 5.792 infecções.

Em Mato Grosso do Sul foram contabilizados 16 casos positivo. Dados boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgados ontem (22), apontam que outros 28 casos suspeitos seguem em investigação. Campo Grande lidera a incidência de casos com 11 confirmações, na sequência aparece Dourados com dois casos, Itaquirai, Aparecida do Taboado e Costa Rica.

Transmissão

A varíola dos macacos é transmitida pelo contato com a pessoa infectada, o vírus pode entrar no corpo pelo sistema respiratório, olhos, nariz, boca ou por lesões na pele. Apesar disso, a doença não se espalha facilmente.

Sintomas

Os sintomas se manifestam entre 5 e 21 dias e incluem febre alta e de início súbito, dor de cabeça e garganta, erupções cutâneas que começam no rosto e se espalham pelo corpo podendo deixar cicatrizes visíveis na pele dos pacientes e inchaço dos gânglios nas regiões cervical, axilar e pélvica.

A coceira persistente e dolorida é outro sintoma e passa por diferentes estágios, podendo parecer catapora ou sífilis, até formar uma crosta.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) esclarece que assim que os sintomas são identificados, o paciente suspeito entra em isolamento total, podendo ser domiciliar, e só recebe alta após a cicatrização total de todas as feridas. O procedimento foi aplicado em todos os casos confirmados em Campo Grande.

Prevenção

Para prevenir o contágio, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomenda o uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos, e evitar o compartilhamento de itens pessoais, como lençóis, talheres, toalhas e roupas, medidas que também auxiliam na proteção contra a Covid-19.

Apesar de não ser considerada uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível), a OMS (Organização Mundial da Saúde) fez um alerta para que homens que se relacionam sexualmente com outros homens reduzam o número de parceiros. A medida foi aconselhada após ser identificado que grande parte dos casos notificados de varíola dos macacos são de homens gays ou bissexuais.

