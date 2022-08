Autor de Latrocínio contra artista plástica da Capital é condenado a quase 40 anos de prisão

Thalis Guinter Ambrósio Pereira, 31 anos, foi condenado a 27 anos pela morte da artista plástica Catarina Maria Marquesi Moreira. Além disso, o indivíduo foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Ao todo, a pena chega a quase 40 anos de reclusão.

Durante as investigações do homicídio, a Polícia chegou a Thalis Guinter. Com ele foram encontrados 45 porções de à cocaína e 4 porções de maconha.

O crime

Catarina Maria Marquesi Moreira foi morta no dia 4 de maio de 2021, no bairro Monte Castelo. O crime foi realizado por dois indivíduos. Eles pularam o portão do ateliê da artista. O plano era encontrar o cofre que acreditavam ter na casa e roubar R$ 500 mi. Informação que um dos envolvidos tinha.

Ao perceber a invasão, a artista reagiu gritando por socorro. Os criminosos deferiram socos e chutes contra ela. A sua morte veio por asfixia. Um dos envolvidos tampou a boca da vítima e amarrou seu pescoço usando um fio de telefone. Dessa forma, Catarina morreu asfixiada.

Cezar Antunes de Lima, o outro indivíduo responsável pelo crime, morreu no dia 14 de maio, em um confronto com a Polícia. A equipe estava na Rua das Primaveras com a Rua Ouro Branco atrás do suspeito de participar do latrocínio. Foi quando ocorreu o confronto. Testemunhas afirmaram que o homem estava morando há pouco tempo na pensão, local onde aconteceu a troca de tiros.

Thalis Guinter Ambrósio ainda é acusado pelo crime de roubo majorado, que é quando existe a possibilidade de aumentar a pena de quem comete o crime de roubo. Se condenado, a pena do indivíduo pode chegar a quase 50 anos de prisão.

