Bope inicia capacitação de funcionários de escolas no Estado

Visando a capacitação de profissionais das escolas públicas e particulares, em Mato Grosso do Sul, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), da Polícia Militar, vai oferecer uma formação para situações emergenciais, que demandem condutas específicas de segurança, no âmbito escolar.

Esta é mais uma das ações estratégicas do Plano de Gestão de Risco e Segurança, nas unidades educacionais, desenvolvido pelo governo do Estado. A intenção é capacitar profissionais de todas as escolas do Estado, de forma progressiva. Policiais militares também receberão treinamento destinado à prevenção, interrupção, mitigação e resposta às ocorrências de crises policiais, em unidades de ensino.

Inicialmente, policiais visitarão as unidades escolares para detectarem, nos espaços físicos, se existe possibilidade de melhoria na segurança predial. Na última sexta-feira (14), dando início aos trabalhos, seis escolas – sendo duas particulares, duas da Rede Estadual de Ensino e duas da Rede Municipal – foram visitadas, na Capital.

Tendo sido realizada a averiguação dos espaços, nesta semana começará o treinamento para os funcionários das escolas. Serão 24 trabalhadores da educação que vão receber instruções especificas, durante dois dias. Todas as unidades serão atendidas de forma progressiva.

Durante visita às unidades, que aconteceu na última sexta-feira, o tenente-coronel do Bope, Roberson Souza, chefe da Enep (Equipe de Negociação Policial), explicou que ficará sob responsabilidade das escolas selecionar alguns profissionais e estes irão replicar aos demais o que será aprendido, durante a formação.

“Vamos abordar diversos temas, entre eles, evacuação, segurança predial, contato de emergência, identificação de possíveis potenciais de violência, controle de acesso, além de tirar duvidas”, explicou o

tenente-coronel do Bope, Roberson Souza, chefe da equipe de negociação policial.

Gabinete de Gestão

As ações de prevenção e segurança nas escolas de Mato Grosso do Sul contemplam unidades das redes públicas e particulares Para atender as ocorrências e denúncias envolvendo as unidades escolares, o governo do Estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), monitora e acompanha os casos na sala do Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança).