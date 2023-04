“Não podemos permitir que movimentos terroristas usurpem nossas propriedades impunemente”, diz deputado federal

A Showpec 2023 recebeu inúmeras manifestações políticas inclusive palestra de deputado federal em favor dos donos de terras no Estado.

O deputado federal Marcos Pollon proferiu palestra, na sexta-feira (14), sobre “Segurança no Campo” na Showpec, que acontece na 83ª Expogrande, no auditório da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Pollon, que é vice-líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, membro titular na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Coordenador da Comissão de Segurança no Campo da Frente Parlamentar da da Agropecuária (FPA), e tem um extenso currículo no agronegócio, desmitificou a segurança no campo e o armamento.

Em sua palestra, o deputado trouxe pontos importantes sobre a defesa da propriedade rural, como a defesa passiva. “Na cidade tomamos o cuidado de construir muros, colocar cercas, grades, câmeras de segurança e alarmes. Isso em um ambiente onde a cobertura policial é um contrassenso, porque não temos o mesmo cuidado no campo”.

Ele comentou sobre as quadrilhas especializadas e a importância do cuidado nas contratações. “Um dos cuidados fundamentais e a verificação da vida pregresso dos colaboradores, incluindo diaristas. Muitas vezes contratamos pessoas que estão com mandado de prisão em aberto sem dar conta que essas pessoas podem ser informantes de quadrilhas especializadas”.

Pollon também frisou sobre os movimentos terroristas, cenário corriqueiro durante o Abril Vermelho.“ É assegurado pela lei a legítima defesa, a autotutela dentro dos limites legais é permitida e possível. O próprio Código Civil assegura p desforço imediato na proteção da propriedade. Não podemos permitir que movimentos terroristas usurpem nossas propriedades impunemente”.

Na palestra, ele ainda ressaltou sobre o armamento, dentre outros assuntos pertinentes às propriedades de Mato Grosso do Sul. “As armas de fogo, nada mais, são do que uma ferramenta para proteção da vida e do patrimônio, que se usada adequadamente podem evitar crimes e desastres ainda piores”.