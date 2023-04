Sucesso Leilão Nelore York reúne parceiros de peso da pecuária

A Capitaliza Leilões realizou leilão de Nelores York Correia, no Tartessal de elite no sábado (15), e contou com parceiros de peso no evento da Expogrande 2023.

A Pasto Forma é parceira do York Correia há mais de 10 anos e esteve presente no evento que foi um sucesso de leilão, que contou com a presença dos proprietários Moacir Turin e sua esposa.

“A relação entre empresas com nome tão relevantes de referência no cenário pecuária nacional mostra resultado desta parceria com o leilão bem sucedido, seja da Captaliza, das sementes Pasto Forma ou York Leilões, o evento honrou a qualidade dos animais”, comemorou Afonso Jandre, diretor de marketing.

Próximos Leilões:

No primeiro domingo da feira, dia 16, O Leilão Genética Aditiva e Convidados oferta de 40 a 50 animais, a partir de 12 horas. O certame é organizado pela Programa Leilões.

No dia 17 de abril, a partir das 20 horas, o Leilão Patrimônio Genético Sete Estrelas traz a força e a tradição de um dos mais importantes criatórios de produtos de genética nelore de alta linhagem de Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia 17, às 19 horas, é a vez do 36º Leilão Max QM, uma das referências brasileira em cavalo quarto de milha, no tatersal de elite 1, também promovido pela Taquari Horse Leilões.

O dia 18 de abril está reservado para o Leilão Corte Capital, no tatersal de elite 2, promovido pela Capitaliza Leilões Rurais, a partir de meio-dia. O dia 19 de abril, quarta-feira, ainda sem tatersal definido, a Taquari volta às pistas com o Leilão 3 Tambores.

No dia 20 de abril será a vez do Leilão Bezerros de MS – Gado de Corte, a cargo da MS Leilões Rurais, a partir das 17 horas.

No dia 22 de abril, sábado que antecede o encerramento da Expogrande, acontece o Leilão BPW Mulher, no tatersal de elite 1, a partir das 19 horas. Este leilão será uma oportunidade única para as mulheres do setor mostrarem seu talento e empreendedorismo.

Ainda no sábado, 22, acontecem dois grandes certames para ofertar as raças de cavalo pantaneiro, na sede da associação de criadores da raça, a partir das 19 horas, e também o Leilão de Cavalo Crioulo, no mesmo horário, no tatersal de elite 1.

