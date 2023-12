Bolsa família: beneficiários com NIS 1 recebem hoje

A antecipação do Bolsa Família tem início nesta segunda-feira (11). Conforme o calendário divulgado no início de 2023, em dezembro os pagamentos ocorrem com antecedência devido às festas de fim de ano. Hoje serão contemplados os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 1. O valor mínimo do benefício é de R$ 600. Neste mês haverá um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade.

O benefício terá um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Chamado de Benefício Variável Familiar Nutriz, o adicional corresponde a seis parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação da criança. Com o novo acréscimo, que destinará R$ 16,8 milhões a 349 mil mães neste mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família.

O programa Bolsa Família oferece seis tipos distintos de benefícios, que variam conforme a situação de cada beneficiário: