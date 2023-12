Caminhoneiro fica preso nas ferragens após acidente

Um motorista de caminhão, de 48 anos, ficou preso nas ferragens neste domingo (10) após o tombamento de sua carreta, carregada com biodiesel, na MS-306, em Cassilândia, a cerca de 430 quilômetros de Campo Grande.

O acidente ocorreu por volta das 14 horas, quando o condutor relatou que alguns metros antes do local do tombamento, havia um veículo parado no acostamento. Este veículo ingressou na rodovia sem esperar pela sua passagem.

Para evitar uma colisão, o motorista tentou desviar o caminhão para a esquerda, resultando no tombamento do veículo, que saiu da pista e arrastou o semirreboque para fora da estrada. O caminhão transportava 57 mil litros de biodiesel.

Parte da carreta foi parar dentro de uma represa às margens da rodovia, deixando o caminhoneiro preso nas ferragens. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves.