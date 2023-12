Confira a coluna ‘Conectado’

Índices

..E o governador Eduardo Riedel comemorou o bom momento do Estado: “Mato Grosso do Sul é um dos melhores Estados para investimento do Brasil! Estamos no top 3 do Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual, em um ambiente de negócios com facilidade para crescimento e prosperidade. Este é o resultado de muito trabalho e comprometimento com a nossa população. É atraindo investimentos e novos empreendimentos para MS que geramos renda e empregos. Diariamente, seguimos construindo um Estado mais próspero, inclusivo, verde e digital para todos.”

Bonito

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) reafirmou seu apoio à reforma tributária, dizendo “que há tempos o Brasil necessita dela”, em encontro com secretários de Fazenda dos Estados, que se reuniram nesta semana em Bonito, durante a 43ª reunião do Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e Distrito Federal). O grupo, criado para debater temas relacionados a tributos e que não se reunia em Mato Grosso do Sul havia mais de vinte anos, se reuniu para também debater temas tributários dos Estados, mas sob o controle do governo federal, o Confaz, que é comandado pelo Ministério da Fazenda.

Bonito 1

Em Bonito, o governador foi recebido pelo pelo prefeito Josmail Rodrigues (PSDB-MS) e autoridades que participaram da 191ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confaz. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou de última hora sua participação, por compromissos em Brasília. Ainda segundo Riedel, foi “um momento de cooperação e união para que os Estados tenham trocas valiosas sobre questões tributárias nesse tempo de reformas tão importantes para o nosso país.” O governador e a primeira-dama, Mônica Riedel, também participaram de um Congresso de Pastores, com pastores de todo o Estado. “Manter a fé em dias melhores, independente da religião, é o que dá forças para continuar com o trabalho árduo de construir o futuro, começando pelo hoje”, finalizou o governador.

Ministros

Quanto tempo um ministro passa na corte? Com 55 anos, Flávio Dino chega a ser uma exceção entre os últimos indicados ao Supremo Tribunal Federal. Temer, Lula e Bolsonaro apontaram ministros jovens, que chegaram ao posto antes dos 50 anos. Isso quer dizer que, pelas regras atuais da Constituição, esses ministros têm direito a mandatos de mais de 25 anos, até se aposentar, compulsoriamente, aos 75 anos. Alexandre, indicado por Temer, pode ficar no STF até 2043. Kássio e Mendonça, nomes de Bolsonaro, até 2047, enquanto Zanin, escolhido por Lula, até 2050.

Recesso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que as sessões podem seguir “noite adentro, se necessário” para concluir a pauta econômica e as votações de cerca de 30 indicações do governo Lula, como as de Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, e de Paulo Gonet, para a Procuradoria-Geral da República. Pacheco disse que fará um esforço concentrado na próxima semana. “É plenamente possível fazer todas essas entregas até o recesso”, disse, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

