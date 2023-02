Bela Vista é a cidade mais atingida pela chuva que promete durar em MS

A previsão do tempo para o fim de semana, entre sexta-feira (03) e domingo (05), indica maiores acumulados de chuva que podem ultrapassar os 50 mm nas próximas 24h. As regiões que podem ter chuvas mais fortes são as regiões oeste, sudoeste e central.

As cidades mais atingidas pela chuva, desde 00h, foram Bela Vista (73,4 mm), Bataguassu (60,2 mm), Maracaju (32,2 mm), Ponta Porã (32,6 mm) e Miranda (28,2 mm). Em Campo Grande houve queda de 25,9mm de chuva e vento de 55,5 km/h registrados até às 15h desta sexta.

No mesmo período, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, outras regiões afetadas pela chuva foram Itaporã (16,8mm), Dourados (29 mm), Ribas do Rio Pardo (20,8 mm) e Sidrolândia (17,6 mm).

Em Aquidauana, a chuva de 22,6mm inundou ruas e o Córrego do Morcego localizado no distrito de Camisão, transbordou na manhã desta sexta-feira. Além disso, a MS-450 se transformou em um rio com a forte chuva. Na região central de Aquidauana, a população ficou sem energia com a queima de fusíveis.

Em Dourados, foram registrados queda de árvores e alagamentos em residências localizadas nos bairros Vila Cachoeirinha, Jardim Água Boa, no Jardim São Francisco e em pelo menos 11 casas na Comunidade Santa Felicidade.

Previsão nos próximos dias

Sábado (04): A previsão para o sábado segue com tempo instável no estado, com chuvas de intensidade moderada e localmente podem ser mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Na maior parte do estado, as temperaturas mínimas oscilam entre 20 e 23°C e as máximas entre 24 a 30°C.

As maiores temperaturas são previstas para a região do bolsão, enquanto que as menores para a região sul. Na capital mínima de 21°C e máxima de 26°C. Os ventos atuam de norte/noroeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Domingo (05/02): Nestes dias, devido a grande disponibilidade de umidade, a previsão indica tempo instável, com probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada. Também, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões central e oeste do estado.

No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 20/23°C e máximas de até 31°C. As temperaturas mais altas são esperadas para a região sudoeste do estado, enquanto que as menores são esperadas para a região sul.

Na capital, espera-se mínimas de 22°C e máximas de até 27°C. Os ventos atuam de norte/noroeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba