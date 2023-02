Menina de 10 anos é socorrida após ser atropelada por motociclista no Aero Rancho

Uma menina de aproximadamente 10 anos foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros após ser atropelada por uma motocicleta, na Rua Berta Lúcia, do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Conforme os militares, a criança foi regulada para unidade de saúde com fraturas na perna.

Segundo informações, na mota havia um casal que prestou socorro e amparo à menina. Eles seguiam com uma Honda CG 150 Titan quando foram surpreendidos pela criança que atravessou correndo na frente do veículo.

O morador Fábio Junior de Oliveira, de 39 anos, viu o momento em que a criança estava na rua, fazendo várias travessias. Segundo ele, a avó da menina, responsável por ela no momento, estava participando de uma reunião na igreja que fica em frente a casa dele. “Eu cheguei a falar para ela ficar quieta, ela parou e ficou brincando com uma corda na calçada, foi eu virar as costas e quando voltei ela tinha sido atropelada, acredito que estava indo entrar na igreja”, disse.