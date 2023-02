Chuva chega com força e semana encerra com risco de alagamentos na Capital

O período de chuva está longe de dar trégua em Mato Grosso do Sul, na manhã de hoje (03), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um novo alerta tempestade para os 79 municípios do Estado. O alerta, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/, há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apontam que entre sexta e sábado (4) são esperados os maiores acumulados de chuva, que podem ultrapassar 50 mm/24hs. Nas últimas 24 horas diversas cidades de MS registraram alto volume de chuva, em Dourados o acumulado chega a 49,5 milímetros, Ivinhema 53 milímetros, Rio Brilhante registrou 12 milímetros.

Nas regiões centro-oeste e sudoeste do estado podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Campo Grande, a mínima fica com 22°C e a máxima com 26°C, com sol e muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Alagamentos

Conforme a Defesa Civil nos últimos dois anos, o número de pontos críticos com risco de alagamento e inundações em Campo Grande cresceu 30,30%, passando de 33 em 2020 para 43 até janeiro de 202. O problema acende um alerta para toda a população, já que a previsão é de chuvas moderadas e fortes, com raios e rajadas de vento para os próximos dias.

Na Capital, entre os 43 pontos críticos de alagamento destacam-se os seguintes pontos: Avenida Calógeras; Gunter Hans; Rachid Neder; Avenida Professor Luiz Alexandre com a Mato Grosso; Rua Ivan Fernandes com a Avenida Professor Luiz Alexandre; Avenida Campestre com a Thyrson de Almeida; Via Parque e rotatória da Coca.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

