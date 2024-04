BBB 24: Alane, Davi e Giovanna estão no paredão

Alane, Davi e Giovanna estão no paredão do BBB 24. O líder Lucas colocou Giovanna no paredão. Em seguida, os brothers votaram às avessas, ou seja, para salvar um colega, e não indicar. Matteus estava imune após ganhar a prova do anjo.

Todos os participantes, com exceção do líder Lucas Henrique, participaram da prova do Anjo Autoimune. Em uma prova de habilidade, Matteus fez o menor tempo da dinâmica e se consagrou anjo pela quinta vez.

Ele não foi o único participante do BBB 24 a ganhar cinco provas específicas. Nesta quinta-feira (4), Lucas Henrique venceu a 18ª prova do líder da edição, que também consagrou sua quinta liderança. Na reta final do Big Brother Brasil, e um dos últimos participantes do Grupo Gnomos, o carioca combinou com Giovanna que indicará ela ao paredão para que o Grupo Fadas (todos os outros na casa), sejam obrigados a votar em pessoas do próprio grupo.

A dinâmica da semana para a formação do paredão triplo inclui, como sempre, a indicação do líder. Porém, os dois emparedados pela casa vão ser no esquema dos dois menos votados para salvar. Com o Anjo Matteus já imune, a formação ocorreu como esperado.