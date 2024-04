Um clássico remodelado: Cia Arte Boa Nova estreia espetáculo “O Mágico de Oz”

Com uma mistura encantadora de talento artístico e magia teatral, a Companhia Arte Boa Nova estreia neste sábado (6) em Campo Grande sua mais recente produção de 2024 para o público infantil e adulto, a peça “O Mágico de Oz”. Transportando o público para além do arco-íris, o espetáculo promete apresentar diversão e aprendizados sobre o que é o amor, a bondade, a gentileza e a coragem, que podem nos tornar pessoas mais felizes e melhores.

As primeiras sessões serão realizadas neste fim de semana: no sábado (6) às 16h e às 19h30 e no domingo (7), às 15h e às 18h30. No próximo fim de semana, nos dias 13 e 14 de abril, também haverá sessões, nos mesmos horários, no Teatro Allan Kardec, na Avenida América, 653.

O Mágico Oz é um clássico conto do escritor norte-americano L. Frank Baum, famoso pela sua versão cinematográfica de 1939, interpretada pela atriz Judy Garland. A história segue Dorothy, uma jovem que vive na pequena cidade do Kansas e sonha com um lugar além do arco-íris, onde os problemas desaparecem como mágica. Um tornado a transporta para a mágica Terra de OZ, onde ela embarca em uma jornada extraordinária para encontrar o Mágico de Oz, único capaz de ajudá-la a voltar para casa.

Acompanhada por seus novos e peculiares amigos – o Espantalho que deseja um cérebro, o Homem de Lata em busca de um coração e o Leão Covarde ansiando por coragem – Dorothy enfrenta desafios emocionantes e encontros inesquecíveis. Juntos, eles enfrentam a malvada Bruxa Má do Oeste e descobrem onde reside a verdadeira magia. A adaptação teatral de “O Mágico de Oz” leva o público a uma viagem repleta de fantasia, onde encontrarão aprendizados, diversão e cultura. Entre cenários coloridos e personagens encantadores, a história destaca valores como bondade, amizade, coragem e a importância de acreditar em si mesmo.

Todo ano a Companhia Arte Boa Nova realiza dois espetáculos, um voltado para o público adulto e outro para o público infantil. Segundo o diretor e ator, Felipe Trindade Gonçalves, a escolha de trazer O Mágico de Oz se deu pela mensagem que a história transmite. “O texto veio pela autora Jessica Peixoto, que faz as adaptações, no entanto, após os textos serem apresentado fazemos a escolha para trabalhar no ano, e quando veio “O Mágico de OZ” e lendo a adaptação, vimos que a mensagem trazida por ela é uma mensagem que abrange muito a sociedade atual e que há muitos que se identificarão”, explica.

A história do Mágico de Oz é cercada por simbolismos e ensinamentos, com personagens icônicos que representam as emoções, inteligência e coragem, fazendo um diálogo com o mundo real e desafios que a própria Dorothy enfrenta em sua fazenda no Kansas, que devem ser destacados na produção da Cia Arte Boa Nova. “Retrataremos os principais [simbolismos] tratados na obra, realçando as relações humanas e suas imperfeições que devem ser trabalhadas”, relata Felipe. Elementos da espiritualidade também serão trazidos pela companhia, “de forma sucinta, trabalhando em si as relações humanas e trazendo aspectos morais da espiritualidade”, complementa o diretor.

Adaptação

Para o diretor, a adaptação do roteiro, feito por Jéssica Peixoto, facilitou na hora de compor as cenas. “O texto foi adaptado pela Jessica Peixoto, que já faz essas adaptações para os nossos trabalhos desde 2018. Como o texto vem bem-adaptado, facilita a direção do espetáculo, em que se ajusta apenas alguns detalhes dentro das cenas”.

Segundo Jéssica, foi um desafio e responsabilidade adaptar um clássico como o Mágico de Oz. “Foram meses de pesquisas e estudo das referências cinematográficas, literárias e teatrais já feitas, para elaborar uma adaptação que agrade a público do Arte Boa Nova. Ao ver o resultado sempre é muito gratificante”.

Mesmo sendo uma história mundialmente conhecida, Felipe acredita que a produção poderá ressoar com o público campo-grandense devido a sua nova roupagem trazida pela companhia. “Clássicos sempre chamam atenção, ainda mais pelo fato desta já ter diversas versões diferentes, então creio que a produção ressoa em Campo Grande como “Um clássico remodelado”, em que o público vai querendo a história original com algumas mudanças surpreendentes, assim como nos trabalhos anteriores da Cia”.

Outro destaque do espetáculo são as representações dos cenários, compostas para serem uma explosão de cores, trazendo o público para a terra encantada retratada por L. Frank Baum. “Os cenários foram pensados para trazer o público para o Mágico de Oz, inclusive, 80% do material foi feito artesanalmente para envolver ainda mais, figurinos coloridos e vibrantes que trazem a psicologia de cada personagem, além de alguns pequenos elementos surpresas”, reforça Felipe. Além disso, segundo ele, os elementos também são pensados para cativar o público infantil, que atualmente está cada vez mais ligado apenas nas tecnologias e que possue uma maior dispersão. “Olha, é realmente um jogo que precisamos ganhar, por isso, utilizamos de recursos cênicos e de figurinos que trazem eles para focar no espetáculo. Temos figurinos coloridos, personagens divertidos, um cachorro como personagem, além das músicas que prendem as crianças”.

“Esse é um espetáculo infantojuvenil completo, com música, dança e coreografias, além da mensagem de respeito às diferenças, ajuda ao próximo e encontrar em si mesmo todas as qualidades e forças necessárias para ser uma pessoa melhor”, disse Jéssica Peixoto.

A peça já estreou em cidades do interior de Mato Grosso do Sul, com grande aceitação do público. “Já apresentamos em Aquidauana e Dourados. E a aceitação e receptividade do público foi muito boa, todas as sessões foram cheias, com crianças e adultos. Ao final dessas 3 sessões, tivemos fotos e interação com o público, e através deste contato, foi possível ver a felicidade em ter levado o Mágico de OZ para eles”, disse Felipe.

“Sem muitos spoilers, posso dizer que esta produção terá novidades em relação a todas as outras, em que esperamos que o público tenha uma imersão e experiência ainda maior. Buscamos essas mudanças justamente para que o público sinta que a Cia trabalha pensando em melhorar cada vez mais a experiência deles”.

“As expectativas para a estreia são as melhores possíveis, muita confiança em toda a equipe que ajudaram a produzir esse espetáculo”, finaliza Jéssica.

O Grupo

A companhia Arte boa Nova há 35 anos produz espetáculos teatrais para público adulto e infantil com finalidades filantrópicas e assistenciais além de fomentar o desenvolvimento e a prática da arte teatral na capital e em todo estado de Mato Grosso do Sul, é uma associação independente de artistas que tem como data de fundação o dia primeiro de julho de 1989 e suas atividades são norteadas pela Lei N° 9.608 de 18/02/1998, que trata sobre o trabalho voluntário no Brasil. Suas atividades são desenvolvidas em caráter ecumênico, voluntário, espontâneo e gratuito. Não possui finalidade lucrativa e a renda é revertida às associações filantrópicas e assistenciais que se associam ao evento.

Por Carolina Rampi.

