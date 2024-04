Polícia Civil captura foragido da justiça no bairro Santa Emília em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), efetuou a prisão de um indivíduo foragido da justiça na tarde da última sexta-feira (05), por volta das 15h30min, no bairro Santa Emilia, em Campo Grande.

Após receber informações sobre o paradeiro do suspeito, os agentes do GOI se dirigiram à residência indicada, onde encontraram e detiveram homem, de 31 anos. O indivíduo recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) CEPOL, onde permanecerá à disposição das autoridades competentes para as medidas legais cabíveis.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais