Bancos, Correios e Supermercados retomam atendimentos nesta segunda-feira

Com os fim do recesso de Ano Novo os serviços considerados não essenciais como bancos, correios e supermercados retornam os atendimentos nesta segunda-feira (02).

Os serviços de entregas de encomendas prestados pelos Correios voltam a normalidade neste primeiro dia útil do ano, assim como os supermercados e lojas do centro de Campo Grande.

O atendimento nos bancos foi suspenso na última sexta-feira (30) e as agências bancarias fecharam para o atendimento ao público no sábado (31) e domingo (01). A partir desta segunda quem precisar pagar boletos vencidos no feriado, poderão efetuar o pagamento sem acréscimo de multa.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), contas como água e energia que venceram durante o feriado de fim de ano poderão ser pagas sem multa por atraso no primeiro dia útil, posterior à data do boleto.

Estabelecimentos como Shoppings, lotéricas, Detran, Hemosul também retornam o atendimento normal a partir de hoje.

