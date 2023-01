Filho de Pelé mostra detalhes de caixão do Rei do futebol antes de velório

Edinho, filho de Pelé, que faleceu aos 82 anos, na última quinta-feira (29), mostrou detalhes do caixão onde o Rei do futebol será velado, na manhã de hoje (2), no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. As imagens foram postadas nos stories do Instagram de Edinho.

Conforme informações da organização, a cerimônia acontece às 10h (9h, horário de MS), no gramado da Vila Belmiro e será aberta ao público.

“Chegamos em casa”, escreveu Edinho, assim que o caixão chegou na Vila Belmiro.

