Nova frente fria deve derrubar temperatura em MS

A primeira segunda-feira do ano deve ser marcada por avanço de frente fria e formação de chuvas em Mato Grosso do Sul. Segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nuvens carregadas devem se formar no período da tarde, que favorecem chuvas de intensidade moderada a forte e tempestade.

Ainda conforme o Cemtec, as chuvas serão acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões, central, sul/sudeste e nordeste do estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 21/25°C e máximas de até 32°C no estado, com destaque nas regiões pantaneira e sudoeste.

Em Campo Grande, espera-se temperatura mínima de 22°C e máxima de até 27°C. Conforme análise da Centro de Monitoramento, os ventos atuarão do quadrante norte, com velocidades entre 40-60 km/h e localmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

