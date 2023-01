A senadora Soraya Thronicke (União Brasil), foi uma das poucas parlamentares que foi até o povo durante a solenidade de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília ontem (1).

Soraya concorreu a presidência e foi destaque nos últimos debates em que discutiu com o ex-padre Kelmo (PTB), também candidato a presidência.

As pessoas pediram para tirar foto com ela, fizeram piadas em nome do padre e ela de forma descontraída afirmou que era padre de quermesse.