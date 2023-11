Prefeitura lança licitação de R$ 26 milhões para iluminação pública

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (17), o edital para contratar pora um ano a empresa responsável pela manutenção e ampliação da rede de iluminação pública da Capital. O contrato estabelece a destinação de R$ 26,8 milhões.

A prefeitura elencou as ações necessárias nas regiões Centro, Lagoa, Imbirussu, Prosa, Segredo, Bandeira e Anhanduizinho. Para cada região, constam as intervenções necessárias em postes com altura de até 12 metros e outros acima disso, além da necessidade de instalação de novos pontos de iluminação. Os postes foram quantificados em 41,1 mil unidades e as novas luminárias somam 5.071 em todas as regiões.

No caso das luminárias, consta para cada região a "implantação de braço e luminária, com montagem e instalação em poste de concreto até 12 m", sendo cerca de 800 novas instalações por região. Somente o Segredo terá quantidade menor, de 469 unidades.