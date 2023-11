Projeto arrecada ração para cem abrigos de animais na Capital

A Comissão de Defesa do Direito dos Animais da OAB/ MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul) está realizando uma campanha para arrecadar cinco toneladas de ração, que vão atender pelo menos cem abrigos que cuidam de cachorros e gatos abandonados na Capital.

Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça decidiram que a Prefeitura de Campo Grande pague pelos serviços prestados por ONGs (Organizações Não-Governamentais) e protetores independentes que resgatem cães, gatos e outros bichos das ruas da Capital voluntariamente.

Em contrapartida, o advogado Rafael Carneiro Castilho concedeu entrevista ao jornal O Estado e comentou sobre o projeto que arrecada alimentos para cinco mil animais que se encontram em abrigos.

“O projeto tem sido apoiado pelo ‘Adoce a Vida de um Pet’, idealizado pela presidente da Comissão Dra. Adriana Carvalho, que vem realizando campanhas para doação de ração para os animais, já tendo sido arrecadado 3,5 toneladas de ração, em sua maioria para cães. Para atingir a meta, o projeto precisa arrecadar mais 1,5 tonelada de ração, com ênfase nos felinos”, disse.

Rafael Carneiro ainda explica que a Prefeitura de Campo Grande tem 90 dias para obedecer à decisão.

SERVIÇO

As doações podem serem feitas até oito de dezembro e entregues no Snoopy Dog – Av. José Nogueira Viêira, 1.361, bairro Tiradentes; no PetHere – R. Antônio Maria Coelho, 2.641 e no BigPet – Av. Tamandaré, 160, Vila Planalto.

Por – Thays Schneider

