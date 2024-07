Balcão de empregos da Funsat oferece mais de 2 mil vagas em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está promovendo mais uma edição do balcão de empregos em Campo Grande, disponibilizando 2.017 vagas nesta terça-feira (9). As contratações abrangem 182 profissões diferentes, uma excelente oportunidade para quem está em busca de emprego.

Entre as vagas oferecidas, 1.200 não exigem experiência prévia, facilitando a entrada no mercado de trabalho para quem busca a primeira oportunidade. Além disso, há 15 vagas destinadas a pessoas com deficiência, promovendo a inclusão e a diversidade no ambiente profissional. Seis das oportunidades são para trabalhos temporários, com opções de contratações diárias e quinzenais.

As vagas disponíveis contemplam uma ampla gama de funções, entre as quais se destacam:

– Abastecedor de linha de produção

– Administrador

– Ajudante de motorista

– Almoxarife

– Analista fiscal

– Atendente balconista

– Atendente de lojas

– Auxiliar de confeiteiro

– Auxiliar de creche

– Auxiliar de logística

– Auxiliar de marceneiro

– Balconista de açougue

– Camareira de hotel

– Carpinteiro

– Confeiteiro

– Desossador

– Estoquista

– Faxineiro

– Fiscal de prevenção de perdas

– Frentista

– Lavador de veículos

– Nutricionista

– Office-boy

– Operador de empilhadeira

– Personal trainer

– Porteiro

– Recreador

– Repositor de mercadorias

– Serralheiro

– Técnico de enfermagem

– Vendedor

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h, munidos dos seguintes documentos pessoais: RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e carteira de trabalho. Alternativamente, as candidaturas podem ser feitas pelo aplicativo Sine Fácil, oferecendo maior comodidade para quem deseja participar do processo seletivo.

