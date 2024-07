Ossada humana é encontrada em fazenda em Maracaju

Na tarde de segunda-feira (8), trabalhadores encontraram uma ossada humana na entrada de uma fazenda na cidade de Maracaju, localizada a aproximadamente 159 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, os trabalhadores estavam realizando limpeza e poda de árvores sob a rede de transmissão de energia quando fizeram a descoberta macabra.

Os restos mortais foram encontrados nas proximidades da entrada da fazenda. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. Segundo as autoridades, somente por meio de um exame de DNA será possível identificar a vítima e, posteriormente, determinar a causa da morte.

ainda conforme o registro policial, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Maracaju, que aguarda os resultados dos exames periciais para avançar na investigação. A identificação da vítima é essencial para que as autoridades possam compreender melhor as circunstâncias que levaram à morte e se houve ou não algum crime envolvido.

