Desenrola pequenos negócios renegociou 1.094 contratos no MS

De acordo com levantamento publicado nesta segunda-feira (08), o programa Desenrola Pequenos Negócios registrou, em todo o país, um volume financeiro renegociado de R$ 2.483.579.215,00 até o dia 2 de julho. No total, cerca de 69.635 contratos foram renegociados, beneficiando aproximadamente 42.216 clientes. Os números foram apresentados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas (MEmp) e o Ministério da Fazenda.

O volume financeiro negociado teve um crescimento expressivo ao longo do mês de junho. No levantamento de 12 de junho, o total renegociado era de R$ 1,25 bilhão. Já no dia 24 de junho, esse valor aumentou para R$ 1,68 bilhão. Nos últimos dias do mês, o total renegociado chegou a R$ 2,48 bilhões, um aumento de 70% desde o início do programa.

No Mato Grosso do Sul, cerca de 1.094 contratos foram renegociados, totalizando 706 clientes o que gerou um volume de lucro de R$ 40.357.031.

Com Informações Agência GOV